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Zásilkovna может стать основным конкурентом Чешской почты

Zásilkovna может стать основным конкурентом Чешской почты

Марина Комарова 136 0
Логистическая компания Zásilkovna с 24 апреля начинает доставлять посылки между частными клиентами на территории Чехии.
Zásilkovna может стать основным конкурентом Чешской почты

Посылку весом до четырех килограммов можно будет отправить за 65 крон, отправление наложенным платежом обойдется на 19 крон дороже. Воспользоваться этой услугой смогут владельцы мобильных телефонов, которые скачают специальное приложение.

«Мы готовили проект в течение нескольких месяцев, протестировали его с учетом запросов клиентов и готовы менять в соответствии с другими потребностями», — рассказала Симона Кийонкова, совладелец компании Zásilkovnа.

Базовая регистрация выполняется путем загрузки приложения Zásilkovnа, доступного для Android и iOS, на мобильный телефон и ввода данных (имени, телефона и электронной почты). Затем клиент получает SMS с номером, который нужно ввести на следующем этапе регистрации, а после этого — ссылку для подтверждения на адрес электронной почты. Свои данные достаточно ввести один раз.

При отправке конкретной посылки пользователь заполняет информацию о получателе, выбирает пункт выдачи и дополнительные услуги (например, наложенный платеж) и совершает оплату онлайн с помощью кредитной карты. 

«Отправление зарегистрировано в системе, клиенту сообщают пароль. Затем посылку нужно упаковать, привезти в любой пункт приема и сообщить оператору пятизначный пароль. На следующий день посылка будет в выбранном пункте выдачи», — сообщил Ондржей Жак, исполнительный директор Zásilkovna.

По сравнению с Чешской почтой отправка посылок через Zásilkovnа значительно дешевле. Так, обычная небольшая посылка весом от одного килограмма, отправленная традиционной почтой, стоит 109 крон, наложенным платежом — 129 крон. 

У Zásilkovna в Чешской Республике есть около 1 800 пунктов выдачи. Планируется, что с помощью новой службы уже в этом году будет доставлено до миллиона посылок, что составляет около 6% от общего объема (18,5 млн штук). 

Источник: zpravy.aktualne.cz

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