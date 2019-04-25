В 2018 году в Чехии нелегально работали 3 820 иностранцев

В прошлом году Государственная инспекция по труду выявила почти 4,6 тысячи человек, которые незаконно работали в Чешской Республике. Около 80% из них были гражданами государств, не входящих в состав Европейского Союза.

По сравнению с 2017 годом количество нелегально работающих иностранцев значительно выросло, заявил пресс-секретарь Государственной инспекции по труду (SÚIP) Рихард Колибач (тогда удалось выявить 1 917 нелегалов). Работодатели получили штрафы на сумму более 151 млн крон.

Из общего числа обнаруженных нелегальных работников 3 595 были гражданами стран, не входящих в ЕС, 763 – гражданами Чехии и 225 — гражданами государств Европейского Союза, в основном Словакии, Румынии и Болгарии.

«Чаще всего нелегальные работники были украинцами (2 873), вьетнамцами (285) и гражданами Молдовы (197). Число нелегально работающих граждан Чехии или ЕС осталось примерно таким же, как в 2017 году», — рассказал Колибач. Также в стране нелегально работали граждане Сербии, Узбекистана, Беларуси и России.

Приведенные инспекцией цифры отражают текущую ситуацию на внутреннем рынке труда, где не хватает рабочей силы. Но ключевой фактор — экономический: работодатели не оформляют медицинскую страховку нелегально нанятым иностранцам, получая таким образом несправедливое конкурентное преимущество, добавил представитель SÚIP.

Инспекторы в прошлом году провели 8 339 рейдов, в ходе которых обнаружили нарушения закона более чем на тысяче предприятий.

«Цель всех этих проверок не в том, чтобы не дать работникам из-за пределов ЕС доступа на чешский рынок труда, а в том, чтобы они трудились на тех же условиях, что и чехи или рабочие из стран ЕС», — резюмировал Колибач.

Источник: novinky.cz