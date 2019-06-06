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Forbes назвал самых влиятельных женщин Чехии

Forbes назвал самых влиятельных женщин Чехии

Марина Комарова 121 0
По данным журнала Forbes, самой влиятельной чешской женщиной в 2018 году стала еврокомиссар по вопросам юстиции и защиты потребителей Вера Йоурова.
Forbes назвал самых влиятельных женщин Чехии

Вторую позицию в рейтинге заняла верховный государственный прокурор Праги Ленка Брадачова, которая возглавляла рейтинг в предыдущие годы. Третье место, как и в прошлом году, досталось министру финансов Чехии Алене Шиллеровой.

В этом году Вера Йоурова впервые возглавила рейтинг. «За несколько лет она стала одним из самых выдающихся брюссельских политиков. Она внесла большой вклад в области GDPR и защиты персональных данных, что сделало ее более заметной», — заявил шеф-редактор Forbes Петр Шимунек. Он добавил, что Йоурова активно выступает против технологических гигантов во главе с Facebook и Google.

В течение года Forbes оценивал более 300 женщин из различных областей: владельцев бизнеса, менеджеров, работников государственного сектора, сферы финансов и юстиции, а также занятых в сфере культуры и спорта или выступающих лидерами общественного мнения.

Forbes публикует рейтинг самых влиятельных женщин Чешской Республики в восьмой раз. В этом году он представил 125 имен важных чехов из различных областей: от публичной сферы и политики до бизнеса и некоммерческого сектора.

Десятка самых влиятельных женщин Чехии по версии журнала Forbes выглядит следующим образом:
1. Вера Йоурова, европейский комиссар
2. Ленка Брадачова, верховный государственный прокурор Праги
3. Алена Шиллерова, министр финансов
4. Катержина Йираскова, финансовый директор и председатель совета директоров PPF
5. Петра Прохазкова, финансовый директор и член совета директоров Agrofert
6. Михаэла Халоупкова, член совета директоров ČEZ
7. Либуше Шмуцлерова, генеральный директор Czech News Center
8. Рената Мразова, главный кредитный директор «Хоум Кредит»
9. Симона Соколова, член правления Agrofert
10. Ивана Тыкач, владелец недвижимости и основатель Women for Women

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия рейтинг бизнес
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