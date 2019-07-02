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Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний до 7 июля

Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний до 7 июля

Марина Комарова 946 0
Чехия временно позволит всем российским авиакомпаниям совершать авиарейсы в республику до 7 июля. Россия в свою очередь разрешит полеты самолетов «Чешских авиалиний». Страны продолжат переговоры на следующей неделе, сообщило сегодня Министерство транспорта Чехии.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний до 7 июля

Из-за решения Чехии отозвать выданные ранее разрешения на полеты авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» отменили рейсы в Прагу и Карловы Вары, запланированные на 2 июля.

Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве РФ. Информацию подтвердили в одной из авиакомпаний.

По словам пресс-секретаря пражского аэропорта Романа Пацвона, авиагавань отменила четыре обратных рейса «Аэрофлота» между Прагой и Москвой. «Ситуация может измениться в течение дня. Мы просим пассажиров отслеживать информацию о рейсах», — сказал он. 

Нынешняя ситуация, по мнению чешского Министерства транспорта, стала результатом неспособности авиационных ведомств обеих стран договориться между собой. По данным министерства, Россия в одностороннем порядке ограничила полеты CSA над Сибирью, что затронуло авиарейс чешского перевозчика из Праги в Сеул. Чешская сторона в качестве ответной меры ограничила российские рейсы.

«Чешская сторона не пытается блокировать воздушное сообщение между двумя странами, но она должна защищать законные интересы своих авиаперевозчиков», — заявили в министерстве.

Обе страны договорились разрешить полеты как CSA, так и российских авиакомпаний до 7 июля. Тем временем они будут искать компромисс, чтобы разблокировать авиарейсы после этой даты.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
авиакомпании Чешские авиалинии Россия Чехия
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