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В России предложили перестать считать пиво алкоголем

В России предложили перестать считать пиво алкоголем

Марина Комарова 130 0
Минпромторг РФ предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, которые в настоящий момент действуют для всего спиртного.
В России предложили перестать считать пиво алкоголем
Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, подлинность которого подтвердили в пресс-службе министерства.
 
В документе говорится о предложении «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания». В настоящее время министерство, по словам собеседника издания, готовится направить проект стратегии на согласование со всеми заинтересованными ведомствами.
 
Пиво и другие напитки с содержанием спирта более 0,5 процента (за исключением кефира и кваса) уравняли с остальными алкогольными напитками в 2012 году. С 2013-го его нельзя продавать в ларьках, с 2017 года начал действовать запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра.
 
В России снижается потребление водки и растут продажи пива. Розничные продажи водки снизились на 0,3 процента, до 34,3 миллиона декалитров, а объем розничных продаж слабоалкогольных напитков за первое полугодие 2019 года увеличился почти на четверть и составил 2,7 миллиона декалитров.
 
Источник: lenta.ru
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Темы
Россия алкоголь
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