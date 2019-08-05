Иностранцам придется платить налоги с выигрышей в лотерею в Чехии

Министерство финансов планирует обложить 15-процентным налогом все выигрыши в игровых автоматах и казино, превышающие 100 тысяч крон. Изменения должны также затронуть лотереи и распространиться не только на граждан республики, но и на иностранцев.

Платить придется лишь гражданам тех стран, с которым у Чехии нет договоренности об избежании двойного налогообложения. Согласно данным компаний, которые занимаются организацией азартных игр, в приграничных регионах Чехии большинство иностранных игроков составляют немцы и австрийцы, а в Праге — израильтяне, британцы, норвежцы и шведы. Со всеми этими государствами у Чехии есть договоренности об избежании двойного налогообложения, значит, для их граждан ничего не изменится.

Министр финансов Алена Шиллерова ожидает, что введение налога будет ежегодно приносить в бюджет 3,5 млрд крон. Глава Института регулирования азартных игр Ян Ржегола в свою очередь считает, что поступления не превысят миллиарда, так как большинство игроков уйдет в «черную зону», как это произошло в Польше после введения подобного налога.

Стоит отметить, что Минфин готовится распространить действие налога и на чековую лотерею Účtenkovka, проводимую при поддержке государства.

Источник: e15.cz