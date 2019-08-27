Чехия сможет ежегодно принимать 40 тысяч украинских работников

Правительство Чехии утвердило три вида программ для привлечения иностранных работников на предприятия и в сельское хозяйство республики, а также установило квоты по приему для отдельных стран. Крупнейшая квота, 40 тысяч человек в год, предназначена для граждан Украины.

«Новые виды программ по приему иностранных работников установлены для ведущего и научного персонала, для высококвалифицированных и квалифицированных работников. Первые два вида предусматривают участие всех зарубежных посольств республики, третий — лишь избранных диппредставительств», — говорится в сообщении правительства Чехии.

Работодателей в Чехии интересует в первую очередь рабочая сила из Украины в силу языковой и культурной близости граждан обеих стран. Согласно решению правительства, ежегодно в республике теперь может быть принято на работу 40 тысяч украинцев вместо нынешних 19,6 тысячи. Из Сербии и Черногории могут быть приняты 2 тысячи человек, из Молдавии, Филиппин и Монголии — по 1 тысяче, из Индии — 600, из Казахстана — 300 человек.

«В 2018 году удалось подобрать работу в 1,1 тысяче чешских фирм для 23 тысяч иностранных граждан», — сообщил в понедельник на совещании послов Чехии в зарубежных странах премьер Андрей Бабиш.

Источник: РИА Новости