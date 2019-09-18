Чехия опередила США по качеству жизни

Чешская Республика заняла 24-е место в рейтинге по уровню качества жизни среди 149 стран. По сравнению с прошлым годом позиции страны улучшились на два пункта, благодаря чему Чехия обогнала США.

Норвегия по-прежнему удерживает лидерство, Дания занимает второе место, а Швейцария — третье. Словакия заняла в рейтинге 35-е место.

Центральноафриканская Республика и Южный Судан находятся на противоположном конце рейтинга, сообщает компания Deloitte, которая составляет рейтинг в сотрудничестве с некоммерческой организацией Social Progress Imperative.

При оценке отдельных аспектов Чехия улучшила показатели в области питания и базового медицинского обслуживания, а также основных прав и свобод человека. Чешская Республика также значительно продвинулась в показателе доступности высшего образования. Наоборот, ухудшились качество окружающей среды и доступ к информации.

Рейтинг качества жизни Место Страна 1 Норвегия 2 Дания 3 Швейцария 4 Финляндия 5 Швеция 24 Чехия Deloitte, Social Progress Index 2019

Источник: novinky.cz