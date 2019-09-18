Чехия опередила США по качеству жизни

Норвегия по-прежнему удерживает лидерство, Дания занимает второе место, а Швейцария — третье. Словакия заняла в рейтинге 35-е место.
Центральноафриканская Республика и Южный Судан находятся на противоположном конце рейтинга, сообщает компания Deloitte, которая составляет рейтинг в сотрудничестве с некоммерческой организацией Social Progress Imperative.
При оценке отдельных аспектов Чехия улучшила показатели в области питания и базового медицинского обслуживания, а также основных прав и свобод человека. Чешская Республика также значительно продвинулась в показателе доступности высшего образования. Наоборот, ухудшились качество окружающей среды и доступ к информации.
|Рейтинг качества жизни
|Место
|Страна
|1
|Норвегия
|2
|Дания
|3
|Швейцария
|4
|Финляндия
|5
|Швеция
|24
|Чехия
|Deloitte, Social Progress Index 2019
Источник: novinky.cz