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Чехия опередила США по качеству жизни

Чехия опередила США по качеству жизни

Марина Комарова 404 0
Чешская Республика заняла 24-е место в рейтинге по уровню качества жизни среди 149 стран. По сравнению с прошлым годом позиции страны улучшились на два пункта, благодаря чему Чехия обогнала США.
Чехия опередила США по качеству жизни

Норвегия по-прежнему удерживает лидерство, Дания занимает второе место, а Швейцария — третье. Словакия заняла в рейтинге 35-е место.

Центральноафриканская Республика и Южный Судан находятся на противоположном конце рейтинга, сообщает компания Deloitte, которая составляет рейтинг в сотрудничестве с некоммерческой организацией Social Progress Imperative.

При оценке отдельных аспектов Чехия улучшила показатели в области питания и базового медицинского обслуживания, а также основных прав и свобод человека. Чешская Республика также значительно продвинулась в показателе доступности высшего образования. Наоборот, ухудшились качество окружающей среды и доступ к информации.

Рейтинг качества жизни
Место Страна
1 Норвегия
2 Дания
3 Швейцария
4 Финляндия
5 Швеция
24 Чехия
   
Deloitte, Social Progress Index 2019

Источник: novinky.cz

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Темы
уровень жизни Чехия
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