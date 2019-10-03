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Tesla раскрыла цены на электромобили в Чехии

Tesla раскрыла цены на электромобили в Чехии

Марина Комарова 400 0
3 октября в Праге Tesla открыла свой первый официальный магазин в Чешской Республике. Самая недорогая и популярная модель автомобиля обойдется покупателю почти в 1,2 млн крон.
Tesla раскрыла цены на электромобили в Чехии
Автомобили Tesla никогда не были дешевыми. Цена на модель 3, которую Илон Маск продвигал как «народную» перед запуском, начинается от 1 199 200 крон. Ускорение базовой версии до 100 км в час составляет 5,6 секунды, максимальная скорость достигает 225 км/ч, а проехать на одной зарядке согласно стандарту измерения WLTP автомобиль может 409 километров. Более крупная модель S, которая уже семь лет на рынке, будет стоить 2 271 200 крон. Автомобиль сможет проехать без повторной зарядки до 610 км, разгон до 100 км в час составляет 3,8 секунды, а максимальная скорость - 250 км / ч.
 
Самым дорогим является внедорожник – модель X, стоимость которого составляет 2 458 200 крон. Он может разогнаться до 100 км в час за 4,6 секунды, максимальная скорость составит 250 км/ч, а продолжительность поездки без зарядки - 505 км. Этот автомобиль также можно заказать в шести- или семиместной версии за дополнительную плату.
 
Все модели в стандартной комплектации оснащены автопилотом. За 171 000 крон доступна его расширенная версия, которая, как указано в прайс-листе, предусматривает «возможность полностью автономного управления».
 
В буквальном смысле это не так, поскольку ни Tesla, ни какой-либо другой серийный автомобиль, представленный на рынке, не позволяют сделать вождение полностью автономным без вмешательства водителя. Этот пакет включает в себя расширение Autopilot с функцией Summon, где вы управляете автомобилем с помощью мобильного телефона (выезд с парковки, смена полос движения и обгон транспортных средств).
 
Источник: novinky.cz
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Темы
Автомобили Чехия
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