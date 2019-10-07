ESRB: жилье в Чехии настолько дорого, что это может угрожать финансовой стабильности страны

Дорогое жилье является проблемой для основной массы чешского населения. Европейский совет по системным рискам (ESRB) отмечает, что в республике очень высоки не только цены на дома и квартиры, но и стоимость аренды недвижимости.

ESRB впервые предупредил Чешскую Республику вместе с десятью другими государствами, указав на риски уязвимости рынка жилья и угрозу сохранения финансовой стабильности страны.

ESRB объясняет свою позицию резким ростом цен на недвижимость и их дальнейшим повышением, быстрым ростом числа кредитов на покупку жилья и смягчением стандартов кредитования. Политику Чешского национального банка (ČNB) европейский надзор считает «достаточной лишь частично». В дальнейшем ČNB должен иметь право законодательно устанавливать критерии выдачи кредитов, а не только давать банкам рекомендации.

Помимо Чешской Республики, ESRB также выпустил предупреждения в отношении Германии, Франции, Исландии и Норвегии и рекомендации для Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурга, Нидерландов и Швеции. Эти страны были предупреждены уже в предыдущей оценке в 2016 году, но, по мнению надзорного органа, не приняли соответствующих мер.

Ранее эксперты отмечали, что чехам для приобретения нового жилья необходимо 11 годовых зарплат. При этом в таких странах, как Германия или Великобритания, этот показатель ниже.

Предупреждения и рекомендации ESRB основаны на детальной оценке среднесрочных рисков, связанных с рынком жилой недвижимости, которые имели место во второй половине 2018 года и первой половине 2019 года. Оценка рисков в Чешской Республике, в частности, показала резкий рост цен на жилую недвижимость за последние три года. При этом рост цен на квартиры и дома опережает темпы роста доходов чешских домохозяйств.

«ČNB не удивлен тем, что совет выпустил предупреждение. Чешская Республика сейчас принадлежит к небольшой группе стран ЕС, в которой орган, ответственный за финансовую стабильность, не имеет возможности реагировать на выявленные риски с помощью юридически обязательных мер», — сказал управляющий ČNB Йиржи Руснок.

Разработанный проект поправки к закону о ČNB направлен на решение этой проблемы: он предоставляет банку полномочия устанавливать юридически обязательные ограничения для трех кредитных показателей: LTV, DTI и DSTI. Проект поправки, подготовленный Чешским национальным банком и Министерством финансов, был одобрен правительством 10 июня этого года и будет рассматриваться депутатами.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz