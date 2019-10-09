Две остравские компании взломали систему ЕЕТ

По данным полиции, представителям двух остравских компаний удалось взломать систему электронного учета выручки (EET). Программное обеспечение было откорректировано таким образом, чтобы показывать сокращенный размер выручки. Эта ложная информация направлялась в финансовое управление.

«В течение года не были зарегистрированы продажи на сумму 45 млн крон, и это нанесло бы ущерб государству на 14 млн крон», — рассказал заместитель директора моравско-силезской полиции Радим Вита.

Криминалисты обвинили пять человек и три компании. Фигурантам грозит до десяти лет тюрьмы. Среди обвиняемых четыре человека, представляющие сеть, торгующую в основном продуктами питания, и один компьютерный эксперт, который взломал систему кассовых аппаратов. У компаний есть десятки магазинов и сотрудников по всей стране. Они также управляют интернет-магазином.

«Они придумали способ обойти систему», — сказал Вита, добавив, что это первый случай такого рода в Чешской Республике.

Источник: lidovky.cz