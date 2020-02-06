ČNB повысил ключевую ставку — ипотеки и другие кредиты подорожают

Чешский национальный банк (ČNB) неожиданно решил поднять ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 2,25%. Помимо прочего, эксперты ожидают, что после этого повысятся ставки по ипотечным и иным видам кредитов.

Базовая ставка (так называемая ставка репо) регулирует сумму процентов, под которые ČNB может занимать деньги у банков, если он хочет уменьшить количество денег в обращении. Процентные ставки по потребительским кредитам также зависят от этого показателя.

Решение о повышении ключевой ставки, принятое на заседании Совета ČNB в четверг, 6 февраля, стало неожиданным. Аналитики ожидали, что банк оставит ставки без изменений.

«Это первое изменение процентных ставок с мая прошлого года, и в целом это сюрприз, поскольку рынок рассчитывал на фиксацию ставок», — напомнил Радомир Яч, главный экономист Generali Investments CEE.

«Конечно, увеличение ставок серьезно обсуждалось на предыдущих заседаниях Совета Банка, но усиление чешской кроны и новые неопределенности, связанные с коронавирусом, позволяли ожидать, что процентные ставки останутся неизменными», — заключил Яч.

Источник: novinky.cz