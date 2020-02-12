Проездные теперь можно купить с помощью мобильного приложения

Прямо в мобильном приложении PID Lítačka теперь можно приобрести проездные на срок от одного месяца до года. Билеты действуют для проезда в общественном транспорте в Праге, а также на маршрутах в Среднечешском крае.

Чтобы купить проездной, нужно выбрать желаемые опции, а затем оплатить билет банковской картой или с помощью Masterpass или Apple Pay.

Пластиковые карты Lítačka уже не нужно носить с собой. С декабря проездной можно сохранить на мобильном телефоне, при проверке достаточно показать QR-код в приложении, в системе Android также используется NFC. Если вы будете пользоваться услугами транспорта за пределами предоплаченных областей, мобильное приложение даст рекомендации для передвижения по маршруту.

Каждый день приложение PID Lítačka используют около 140 тысяч человек. Через него уже продано свыше 1,7 млн билетов на отдельные поездки.

Источник: PID