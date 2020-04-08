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Парламент принял закон о выплатах предпринимателям в связи с коронавирусом

Парламент принял закон о выплатах предпринимателям в связи с коронавирусом

Марина Коханкова 984 0
Индивидуальные предприниматели (OSVČ), пострадавшие от эпидемии коронавируса, получат единовременную выплату в размере 25 тысяч крон. При этом им не придется доказывать, насколько упали их доходы в период действия чрезвычайных мер. Соответствующий закон 7 апреля приняли депутаты чешского парламента.
Парламент принял закон о выплатах предпринимателям в связи с коронавирусом

Право на выплату получат индивидуальные предприниматели, для которых бизнес является основным или дополнительным доходом при условии, что они не трудоустроены. Кроме того, государственная поддержка распространяется и на студентов до 26 лет, которые работают. 

Закон должен быть в ближайшее время одобрен Сенатом и подписан президентом.

Ранее правительство предлагало, что выплаты смогут получить ИП, чьи доходы упали как минимум на 10% за последние три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это условие отменено: подтверждать размер своих доходов за 2019 и 2020 годы предпринимателям будет не нужно.

Заявление на выплату предприниматели смогут подавать в налоговые инспекции начиная с 15 апреля или в электронном виде через налоговый портал. Заявления будут принимать до конца июня.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус индивидуальный предприниматель Чехия компенсация
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