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Иностранцы снова могут подавать заявления на рабочие визы

Иностранцы снова могут подавать заявления на рабочие визы

Марина Коханкова 271 0
С понедельника, 15 июня, чешские компании могут подавать заявки на оформление рабочих виз гражданам Украины и других стран, не входящих в ЕС, без ограничений по типу должности.
Фото: ČTK
Иностранцы снова могут подавать заявления на рабочие визы

Визовые центры за рубежом были закрыты во время чрезвычайного положения. На практике это означает, что они не принимали никаких заявок на рабочие визы. Визовый центр в Украине был открыт с конца мая, но пока он рассматривал документы только для сезонных рабочих в сельском хозяйстве, а также для высококвалифицированных сотрудников здравоохранения, социальной и научной сфер.

С понедельника были запущены государственные программы для сотрудников из других областей. «На сегодняшний день принимаются заявки на трудовые карты для украинцев, которые были включены в программу квалифицированных работников до объявления чрезвычайного положения. Новые заявители также могут подать заявку на трудовую карту. В то же время визы выдаются украинским рабочим, которым трудовые карты были ранее согласованы МВД», — сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова.

«Предприятиям действительно не хватает сотрудников. Хотя программа "Квалифицированный работник" была полностью обновлена только сегодня утром, мы уже регистрируем заявки от нескольких компаний», — сообщила Йитка Гейдукова, советник Союза работодателей промышленности и транспорта Чешской Республики.

С начала действия программы союз обработал более 14 тысяч заявлений от 500 компаний.

Чешская торговая палата в настоящее время приняла заявки от 171 работодателя на 754 квалифицированных рабочих из-за рубежа.

«Чешские компании не могут обойтись без квалифицированных иностранных работников. Несмотря на то, что мы ожидаем незначительный рост безработицы, во многих секторах по-прежнему будет не хватать представителей определенных профессий. Примером является строительная отрасль», — отметил пресс-секретарь Чешской торговой палаты Мирослав Диро.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Министерство иностранных дел иностранцы Чехия Украина украинцы работа визы
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