Из-за кризиса в Чехии не хватает рабочих-иностранцев

В Чехии из-за коронавирусного кризиса образовались тысячи вакантных рабочих мест. Многие украинцы, которые занимали эти позиции, уехали домой во время чрезвычайного положения. Выросла и стоимость рабочей силы.

В настоящее время у владельца пражской строительной компании Иржи Машека работают 11 строителей, но ему нужны еще 15 человек взамен тех, кто уехал в Украину из-за коронавируса. «Но замены нет. Я решаю эту проблему так, что не беру новые заказы», — объясняет Иржи Машек. В то же время выросла почасовая стоимость работы — за 150 крон в час, как это было до кризиса, никто трудится не хочет, добавляет он.

Не хватает людей и крупным строительным компаниям. Например, чешская Eurovia пока безрезультатно ищет кандидатов на вакансии рабочих-строителей, плотников, слесарей или механизаторов.

«Мы можем подтвердить, что в нашей компании в настоящее время не хватает до 100 сотрудников, для которых у нас была бы работа. Закрыть эти вакансии за счет чешского рынка труда невозможно», - сказала Ивета Шточкова, пресс-секретарь Euroviа.

Есть несколько причин, по которым украинцы пока массово не возвращаются в Чехию. Некоторые не хотят надолго разлучаться со своими семьями во время пандемии, поскольку боятся закрытия границ. У других не было необходимых документов или они не платили налоги в Чешской Республике, и теперь у них возникли проблемы с получением новых виз.

В Чехии украинцы чаще всего работают в сфере строительства, сферы услуг, общественного питания и гостиничного бизнеса.

«Сейчас у нас большое количество людей в процессе получения визы, и мы молимся, чтобы правительства больше не закрывали границы, потому что это было бы большой проблемой для чешских компаний», — говорит менеджер по маркетингу и набору персонала компании Manpower Group Иржи Халбрштат.

Источник: seznamzpravy.cz