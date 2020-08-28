Супружеская пара незаконно получила 700 тысяч крон компенсаций за ущерб, связанный с коронавирусом

В чешском городе Злин полиция привлекла к уголовной ответственности двух человек за фальсификацию документов на выплату компенсаций, предназначенных для предпринимателей, пострадавших от коронавирусного кризиса. Мошенники незаконно получили 700 тысяч крон. Еще около 10 млн крон им не было выплачено, поскольку документы показались налоговым инспекторам подозрительными.

Фото: Drahoslav Ramík

38-летнему мужчине и его партнерше грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. По словам Йиндржиха Кучеры, заместителя директора региональной полиции, это первое уголовное дело, возбужденное в Чешской Республике в связи с компенсационными выплатами. Полиция арестовала семейную пару во вторник утром в коттедже в районе Яблонец, где они оба проживают.

По данным полиции, мошенники в открытых источниках находили идентификационные данные индивидуальных предпринимателей и компаний. Затем, по словам следователей, без ведома этих предпринимателей они подавали от своего имени фиктивные заявки на выплату компенсаций.

Государство выплачивает бонусы самозанятым и компаниям, деятельность которых была ограничена или приостановлена ​​в связи с мерами, принятыми в связи с пандемией коронавируса. Следствие показывает, что с середины апреля по конец июля ответчики подали не менее 256 заявлений на получение этих бонусов.

Следователи обнаружили, что пара использовала специально созданные банковские счета и адреса электронной почты без ведома пострадавших предпринимателей. По данным полиции, деньги, полученные мужчиной и женщиной от мошенничества, в основном использовались для азартных игр или для покрытия повседневных расходов.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz