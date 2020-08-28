Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.19
USD
22.0
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 26 °C
Супружеская пара незаконно получила 700 тысяч крон компенсаций за ущерб, связанный с коронавирусом

Супружеская пара незаконно получила 700 тысяч крон компенсаций за ущерб, связанный с коронавирусом

Марина Коханкова 359 0
В чешском городе Злин полиция привлекла к уголовной ответственности двух человек за фальсификацию документов на выплату компенсаций, предназначенных для предпринимателей, пострадавших от коронавирусного кризиса. Мошенники незаконно получили 700 тысяч крон. Еще около 10 млн крон им не было выплачено, поскольку документы показались налоговым инспекторам подозрительными.
Фото: Drahoslav Ramík
Супружеская пара незаконно получила 700 тысяч крон компенсаций за ущерб, связанный с коронавирусом

38-летнему мужчине и его партнерше грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. По словам Йиндржиха Кучеры, заместителя директора региональной полиции, это первое уголовное дело, возбужденное в Чешской Республике в связи с компенсационными выплатами. Полиция арестовала семейную пару во вторник утром в коттедже в районе Яблонец, где они оба проживают.

По данным полиции, мошенники в открытых источниках находили идентификационные данные индивидуальных предпринимателей и компаний. Затем, по словам следователей, без ведома этих предпринимателей они подавали от своего имени фиктивные заявки на выплату компенсаций.

Государство выплачивает бонусы самозанятым и компаниям, деятельность которых была ограничена или приостановлена ​​в связи с мерами, принятыми в связи с пандемией коронавируса. Следствие показывает, что с середины апреля по конец июля ответчики подали не менее 256 заявлений на получение этих бонусов.

Следователи обнаружили, что пара использовала специально созданные банковские счета и адреса электронной почты без ведома пострадавших предпринимателей. По данным полиции, деньги, полученные мужчиной и женщиной от мошенничества, в основном использовались для азартных игр или для покрытия повседневных расходов.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус компенсация индивидуальный предприниматель Злинский край Чехия полиция мошенничество преступность
Читайте
по теме 
Керамика и легкая атлетика: чешские школы отменяют кружки из-за коронавируса
28.08.2020 14:13 Общество
Керамика и легкая атлетика: чешские школы отменяют кружки из-за коронавируса
191 0
Выплаты по системе «курцарбайт» могут составить 70% от заработной платы
28.08.2020 11:00 Экономика
Выплаты по системе «курцарбайт» могут составить 70% от заработной платы
494 0
Великобритания включила Чехию в список стран с повышенным риском заражения covid-19
28.08.2020 09:20 Общество
Великобритания включила Чехию в список стран с повышенным риском заражения covid-19
599 0
Туристам, вернувшимся из Хорватии после 7 сентября, грозит карантин
27.08.2020 17:55 Общество
Туристам, вернувшимся из Хорватии после 7 сентября, грозит карантин
1267 0
Последние новости:
28
августа
Прага «пожелтела» на коронавирусной карте Чехии
28.08.2020 16:15 Общество
Прага «пожелтела» на коронавирусной карте Чехии
65 0
Метеорологи выдали предупреждение о сильных грозах
28.08.2020 15:24 Общество
Метеорологи выдали предупреждение о сильных грозах
144 0
Керамика и легкая атлетика: чешские школы отменяют кружки из-за коронавируса
28.08.2020 14:13 Общество
Керамика и легкая атлетика: чешские школы отменяют кружки из-за коронавируса
191 0
Чех на велосипеде за восемь дней проехал 3540 километров
28.08.2020 12:32 Спорт
Чех на велосипеде за восемь дней проехал 3540 километров
276 0
Выплаты по системе «курцарбайт» могут составить 70% от заработной платы
28.08.2020 11:00 Экономика
Выплаты по системе «курцарбайт» могут составить 70% от заработной платы
494 0
Великобритания включила Чехию в список стран с повышенным риском заражения covid-19
28.08.2020 09:20 Общество
Великобритания включила Чехию в список стран с повышенным риском заражения covid-19
599 0
27
августа
Туристам, вернувшимся из Хорватии после 7 сентября, грозит карантин
27.08.2020 17:55 Общество
Туристам, вернувшимся из Хорватии после 7 сентября, грозит карантин
1267 0
Опрос: из-за кризиса 40% чехов вынуждены были сменить работу
27.08.2020 14:03 Экономика
Опрос: из-за кризиса 40% чехов вынуждены были сменить работу
1302 0
Программа UčíTelka возвращается на экраны чешского телевидения
27.08.2020 11:30 Общество
Программа UčíTelka возвращается на экраны чешского телевидения
657 0
В первом полугодии 2020 года в Чехии количество самозанятых лиц увеличилось на 19 тысяч
27.08.2020 10:34 Экономика
В первом полугодии 2020 года в Чехии количество самозанятых лиц увеличилось на 19 тысяч
1360 0


Мобильная версия