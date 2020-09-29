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Эпидемия коронавируса в Чехии привела к сокращению доходов населения

Эпидемия коронавируса в Чехии привела к сокращению доходов населения

Марина Коханкова 2022 0
Согласно исследованию агентства MindBridge, каждая семья в Чехии потеряла из-за коронавируса в среднем около 13 тысяч крон. По данным опроса, у более чем половины чехов снизились доходы или выросли расходы.
Эпидемия коронавируса в Чехии привела к сокращению доходов населения

Около 43% людей потеряли часть своих доходов во время пандемии, в среднем до начала лета им приходилось обходиться без 24 тысяч крон. Именно для таких случаев специалисты рекомендуют создавать финансовый резерв в размере не менее трех ежемесячных доходов семьи. 

«Основная рекомендация такова: вы можете потратить 70% своего дохода и отложить 30%. Если доход очень низкий, то нужно обязательно отложить не менее 10%, каждый должен иметь возможность это сделать», — говорит Люция Баслова, лектор проекта «День финансовой грамотности».

Опрос показывает, что почти треть респондентов имеет сбережения, которых хватило бы на полгода. Около четверти чешских семей могли бы продержаться не более двух месяцев без основного источника дохода, а 15% чехов в случае кризиса смогли бы прожить на свои сбережения не более месяца.

Больше всего от эпидемии коронавируса в финансовом плане пострадали жители Праги (67%), а также предприниматели (72%). Менее всего финансовый кризис отразился на пожилых людях. В случае потери дохода люди чаще всего сокращают расходы на одежду, дорогую еду, праздники и хобби. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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