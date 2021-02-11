В Чехии работает 97 803 иностранных предпринимателя

Среди них больше всего представителей Украины — 24 155, затем идет Вьетнам (20 505) и Словакия (20 253). Предпринимателей из России в Чехии всего 3 764. В ЧР есть даже один предприниматель с Острова Пасхи.
Бизнес в ЧР ведут 1 978 207 чехов. Всего к концу 2020 года в Чехии было 2 581 680 предпринимателей, это на 36 531 больше, чем в прошлом году.
Напоминаем, что на нашем портале вы можете найти предложения о продаже бизнеса. Среди них есть:
– служба буксировки автомобилей
– компания, специализирующаяся на остеклении балконов и лоджий
Больше вариантов вы найдете в разделе Бизнес на нашем сайте.
Все детали, которые касаются покупки бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz