Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.77
USD
21.25
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d -5 °C
В Чехии работает 97 803 иностранных предпринимателя

В Чехии работает 97 803 иностранных предпринимателя

420on 209 0
К 31 декабря 2020 года в Чехии насчитывалось 97 803 иностранных предпринимателя.
В Чехии работает 97 803 иностранных предпринимателя

Среди них больше всего представителей Украины —  24 155, затем идет Вьетнам (20 505) и Словакия (20 253). Предпринимателей из России в Чехии всего 3 764. В ЧР есть даже один предприниматель с Острова Пасхи

Бизнес в ЧР ведут 1 978 207 чехов. Всего к концу 2020 года в Чехии было 2 581 680 предпринимателей, это на 36 531 больше, чем в прошлом году. 

Напоминаем, что на нашем портале вы можете найти предложения о продаже бизнеса. Среди них есть:  

служба буксировки автомобилей

– коктейль-бар в Праге

транспортная компания

– школа английского языка

компания, специализирующаяся на остеклении балконов и лоджий

визовое агентство

полиграфическая компания

сервисный центр Apple

Больше вариантов вы найдете в разделе Бизнес на нашем сайте. 

Все детали, которые касаются покупки бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу info@420on.cz

Рассказать всем:
Темы
бизнес Чехия индивидуальный предприниматель деньги работа
Читайте
по теме 
Продажа бизнеса в Чехии: сервисное обслуживание насосов
11.02.2021 07:36 Бизнес
Продажа бизнеса в Чехии: сервисное обслуживание насосов
52 0
Продажа бизнеса в Чехии: обслуживание металлорежущих станков
11.02.2021 06:48 Бизнес
Продажа бизнеса в Чехии: обслуживание металлорежущих станков
49 0
Продажа бизнеса в Чехии: гастрономическое оборудование
11.02.2021 05:24 Бизнес
Продажа бизнеса в Чехии: гастрономическое оборудование
59 0
Правила подачи налоговой декларации за 2020 год в электронной форме
08.02.2021 15:54 Экономика
Правила подачи налоговой декларации за 2020 год в электронной форме
1717 0
Последние новости:
11
февраля
Власти ввели новые правила передвижения по Чехии
11.02.2021 09:28 Общество
Власти ввели новые правила передвижения по Чехии
1117 0
Половина сотрудников чешских компаний ходит на работу с признаками болезни
11.02.2021 09:06 Общество
Половина сотрудников чешских компаний ходит на работу с признаками болезни
570 0
10
февраля
Коровы разгуливали по улицам в Градце-Кралове
10.02.2021 18:16 Общество
Коровы разгуливали по улицам в Градце-Кралове
1476 0
Правительство планирует ограничить въезд в Карловарский и Краловеградецкий регионы
10.02.2021 13:56 Общество
Правительство планирует ограничить въезд в Карловарский и Краловеградецкий регионы
2899 0
Почти 26 тысяч предпринимателей в Чехии прекратили работу в январе 2021 года
10.02.2021 12:45 Экономика
Почти 26 тысяч предпринимателей в Чехии прекратили работу в январе 2021 года
3254 0
Дистанционное обучение в школах Чехии: 75% родителей недовольны
10.02.2021 11:09 Общество
Дистанционное обучение в школах Чехии: 75% родителей недовольны
964 0
В Лохковском тоннеле ночью сгорел грузовик
10.02.2021 09:43 Общество
В Лохковском тоннеле ночью сгорел грузовик
851 0
09
февраля
Жители Праги катаются на санках и лыжах на холме Петршин
09.02.2021 19:06 Экономика
Жители Праги катаются на санках и лыжах на холме Петршин
2750 0
Профессии будущего: IT-направление в вузах Чехии
09.02.2021 18:11 Общество
Профессии будущего: IT-направление в вузах Чехии
3040 0
Первые электрические автобусы и троллейбусы скоро появятся на улицах Праги
09.02.2021 13:38 Экономика
Первые электрические автобусы и троллейбусы скоро появятся на улицах Праги
1722 0


Мобильная версия