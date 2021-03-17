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Семь рекомендаций от Торговой палаты, которые помогут Чехии выйти из коронавирусного кризиса

Семь рекомендаций от Торговой палаты, которые помогут Чехии выйти из коронавирусного кризиса

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Коронавирус и последствия правительственных ограничений уже отразились на деятельности 130 000 предпринимателей, обанкротились 7 000 предпринимателей и 600 компаний. В своем выступлении глава Торгово-промышленной палаты Владимир Длоуги рассказал о последствиях пандемии для бизнеса. «Держитесь», — обратился Длоуги к предпринимателям.
Семь рекомендаций от Торговой палаты, которые помогут Чехии выйти из коронавирусного кризиса

«Это был тяжелый год для всех. Особенно для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В прошлом году почти 100 000 ИП были вынуждены приостановить свою деятельность, и, к сожалению, этот год не выглядит более благоприятным, с января еще более 30 000 прекратили работу», — сказал Длоуги.

В прошлом году число банкротств было самым низким со времен кризиса 2008 года. Но этому есть объяснение. Весной, когда началась пандемия, правительство ослабило закон «О несостоятельности (банкротстве)» и разрешило должникам отсрочить выплаты, которые в противном случае могли бы привести их к банкротству. Кроме того, власти и суды работали в ограниченном режиме, поэтому в прошлом году они не успевали рассматривать все заявления о неплатежеспособности. «Банкротства еще впереди», — сказал Длоуги.

Он также посоветовал бизнесменам заранее начать готовиться к окончанию пандемии. После открытия магазинов, предприятий в сфере услуг и запуска туризма ожидается высокий спрос со стороны людей, который не могут тратить свои деньги сегодня. 

«Оживление может быть очень сильным, в том числе благодаря современным технологиям, которыми пандемия заставила нас очень быстро овладеть. Их эффект проявится только в будущем», — сказал Длоуги.

По предварительным оценкам Торговой палаты, правительственные ограничения лишили экономику более 300 000 рабочих мест в частном секторе. Рынок труда находится в напряженном состоянии: с одной стороны, программа «Антивирус» сдерживает увольнения, а с другой — некоторые компании страдают от нехватки людей, особенно квалифицированных.

«Еще в середине февраля пятая часть ИП и компаний из наиболее уязвимых областей заявили, что уже через месяц не смогут вести свой бизнес. Этот момент настал. Самые мелкие предприниматели, клубы, бары, пабы, спортивные залы, прачечные, химчистки и небольшие магазины, а также производители одежды и обуви и другие предприниматели, хоть и перенесли год закрытия, сейчас переживают большие проблемы», — сообщил Длоуги.

Государственные программы покрывали не более трети всех расходов предприятий, которые имели право на компенсацию. Многие из них уже исчерпали собственные резервы. Они в долгах перед банками, поставщиками, семьей и друзьями. 

Торговая палата и сам Длоуги с пониманием относилась к правительственным решениям во время пандемии. Однако, в последние недели Торговая палата начала высказываться по поводу проблем в логике правительственных мер. 

«Год назад мы все только учились реагировать на пандемию, но я должен сказать, что правительство, даже имея благие намерения ограничить распространение коронавируса, принимало не всегда осмысленные, часто хаотичные меры», — сказал Длоуги.

Весной прошлого года премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Карел Гавличек говорили о помощи пострадавшей экономике в миллиард долларов. «Фактическая поддержка предпринимателей в прошлом году составила 23 миллиарда крон, плюс налоговые льготы в размере 87 миллиардов. Общая государственная поддержка предпринимателей составила 110 миллиардов крон, если добавить гарантии по кредитам, мы получим максимум 150 миллиардов», — подсчитал Длоуги.

Государственная поддержка экономики составила не более 40% дефицита государственного бюджета прошлого года. «Я очень встревожен, когда слышу, что у государства скоро закончатся деньги из-за поддержки предпринимателей», — прокомментировал глава Торговой палаты. 

«Мы знаем, что правительство находилось в трудном положении весь прошлый год, но сегодня я должен заявить, что с начала этого года правительство потеряло контроль над ситуацией», — сказал он.

Торговая палата подготовила собственную программу из семи пунктов, которая объясняет, как бороться с covid-19 и его влиянием на экономику:

 

1. Наказывать строже

Мы призываем правительство приложить больше усилий и обеспечить выполнение принятых мер. В других странах штрафы за отсутствие маски в общественных местах намного выше, чем в Чехии. Мы также не будем препятствовать санкциям в отношении предпринимателей, которые занимаются бизнесом, несмотря на правительственные меры, но при этом получают компенсацию.

2. Не закрывать крупные компании

Не закрывайте компании с более чем 50 сотрудниками. Нет оснований думать, что такое закрытие фундаментально повлияет на сдерживание текущей волны британской мутации вируса, а также, что экономика сможет быстро восстановиться после окончания жесткого локдауна.

3. Проводить тесты

Массовое тестирование — это способ, который позволит не только поддерживать работу промышленных и других производств, но и быстрее открыть магазины, компании в сфере услуг и туризма. Правительство должно обеспечить весь проект с логистической, материальной и законодательной точек зрения. Мы знаем, что эпидемиологи рекомендуют проводить тестирование два раза в неделю, но в заявлении министра Гавличека, который согласился с этой рекомендацией, нам не хватает объяснений — обеспечит ли правительство достаточное количество тестов и их оплату? Обеспечит ли достаточное количество последующих ПЦР-тестов?

4. Вакцинация как основа

Мы убеждены, что нынешняя волна пандемии постепенно утихнет в ближайшие недели. Однако, мы согласны с эпидемиологами в том, что существует угроза следующих волн, потенциально большего числа мутаций с такими же или, вероятно, даже худшими последствиями. Мы знаем, что этот процесс может занять несколько лет. Поэтому мы считаем вакцинацию населения основным условием. Мы понимаем, что этот процесс должен контролироваться государством и всегда проходить в присутствии медицинского персонала. Торговая палата выражает свою готовность участвовать в проведении вакцинации.

5. Говорить четко

Мы считаем нынешнюю коммуникационную стратегию правительства катастрофической. Мы призываем правительство говорить четко, предоставлять информацию исходя из здравого смысла, говорить правду даже в предвыборный период. 

6. Реализовывать целевые программы помощи экономике

Мы реализуем компенсационную программу для действительно пострадавших предпринимателей. Давайте и дальше придерживаться программы «Antivirus», но, прежде всего, давайте как можно быстрее внедрим две последние одобренные программы, которые предполагают осуществление поддержки на основании снижения оборота. Правительство должно быть готово поддерживать эту базовую структуру из трех компенсационных программ до тех пор, пока этого требует ситуация.

7. Вернуть детей в школы

 

Дети — это наше будущее, будущее нашего бизнеса. Нам нужны образованные дети. Нам также необходимо качественное практическое обучение. Образование — это фундамент экономики знаний. Для предпринимателей важно, чтобы дети снова могли учиться в школах. Поэтому открытие школ — это приоритетный шаг, который нужно сделать в первую очередь. 

 

Источник: Торгово-промышленная палата ЧР 


Источник: seznamzpravy

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коронавирус Чехия пандемия Торговля экономика кризис
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