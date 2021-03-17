Семь рекомендаций от Торговой палаты, которые помогут Чехии выйти из коронавирусного кризиса

Коронавирус и последствия правительственных ограничений уже отразились на деятельности 130 000 предпринимателей, обанкротились 7 000 предпринимателей и 600 компаний. В своем выступлении глава Торгово-промышленной палаты Владимир Длоуги рассказал о последствиях пандемии для бизнеса. «Держитесь», — обратился Длоуги к предпринимателям.

«Это был тяжелый год для всех. Особенно для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В прошлом году почти 100 000 ИП были вынуждены приостановить свою деятельность, и, к сожалению, этот год не выглядит более благоприятным, с января еще более 30 000 прекратили работу», — сказал Длоуги.

В прошлом году число банкротств было самым низким со времен кризиса 2008 года. Но этому есть объяснение. Весной, когда началась пандемия, правительство ослабило закон «О несостоятельности (банкротстве)» и разрешило должникам отсрочить выплаты, которые в противном случае могли бы привести их к банкротству. Кроме того, власти и суды работали в ограниченном режиме, поэтому в прошлом году они не успевали рассматривать все заявления о неплатежеспособности. «Банкротства еще впереди», — сказал Длоуги.

Он также посоветовал бизнесменам заранее начать готовиться к окончанию пандемии. После открытия магазинов, предприятий в сфере услуг и запуска туризма ожидается высокий спрос со стороны людей, который не могут тратить свои деньги сегодня.

«Оживление может быть очень сильным, в том числе благодаря современным технологиям, которыми пандемия заставила нас очень быстро овладеть. Их эффект проявится только в будущем», — сказал Длоуги.

По предварительным оценкам Торговой палаты, правительственные ограничения лишили экономику более 300 000 рабочих мест в частном секторе. Рынок труда находится в напряженном состоянии: с одной стороны, программа «Антивирус» сдерживает увольнения, а с другой — некоторые компании страдают от нехватки людей, особенно квалифицированных.

«Еще в середине февраля пятая часть ИП и компаний из наиболее уязвимых областей заявили, что уже через месяц не смогут вести свой бизнес. Этот момент настал. Самые мелкие предприниматели, клубы, бары, пабы, спортивные залы, прачечные, химчистки и небольшие магазины, а также производители одежды и обуви и другие предприниматели, хоть и перенесли год закрытия, сейчас переживают большие проблемы», — сообщил Длоуги.

Государственные программы покрывали не более трети всех расходов предприятий, которые имели право на компенсацию. Многие из них уже исчерпали собственные резервы. Они в долгах перед банками, поставщиками, семьей и друзьями.

Торговая палата и сам Длоуги с пониманием относилась к правительственным решениям во время пандемии. Однако, в последние недели Торговая палата начала высказываться по поводу проблем в логике правительственных мер.

«Год назад мы все только учились реагировать на пандемию, но я должен сказать, что правительство, даже имея благие намерения ограничить распространение коронавируса, принимало не всегда осмысленные, часто хаотичные меры», — сказал Длоуги.

Весной прошлого года премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Карел Гавличек говорили о помощи пострадавшей экономике в миллиард долларов. «Фактическая поддержка предпринимателей в прошлом году составила 23 миллиарда крон, плюс налоговые льготы в размере 87 миллиардов. Общая государственная поддержка предпринимателей составила 110 миллиардов крон, если добавить гарантии по кредитам, мы получим максимум 150 миллиардов», — подсчитал Длоуги.

Государственная поддержка экономики составила не более 40% дефицита государственного бюджета прошлого года. «Я очень встревожен, когда слышу, что у государства скоро закончатся деньги из-за поддержки предпринимателей», — прокомментировал глава Торговой палаты.

«Мы знаем, что правительство находилось в трудном положении весь прошлый год, но сегодня я должен заявить, что с начала этого года правительство потеряло контроль над ситуацией», — сказал он.

Торговая палата подготовила собственную программу из семи пунктов, которая объясняет, как бороться с covid-19 и его влиянием на экономику: