Список программ поддержки предпринимателей Чехии, на которые еще можно подать заявку

Правительство Чехии объявило о двух новых программах поддержки предпринимателей COVID-2021 и COVID - Nepokryté náklady. Они заменят несколько текущих компенсационных программ. У предпринимателей еще есть время подать заявку на некоторые из них.

С запуском двух новых программ COVID-2021 и COVID-Nepokryté náklady существующие пакеты помощи предпринимателям перестают действовать. Однако предприниматели смогут получить поддержку в виде программы «Antivirus» для покрытия расходов на заработную плату (в рамках обеих программ) и компенсационный бонус для индивидуальных предпринимателей (в рамках COVID-2021).

COVID-2021 и COVID - Nepokryté náklady невозможно объединить, предпринимателям придется выбирать, какая помощь им выгоднее. Минпромторг планирует объявить конкретные требования по обеим программам до конца марта.

В настоящее время можно получить деньги по нескольким программам, которые правительство анонсировало осенью прошлого года. Перестанет действовать COVID-Nájemné, который на третьем этапе компенсировал 50% арендной платы за данный период (за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года). Заявки можно отправить до 8 апреля через портал министерства.

Программа COVID-Ubytování тоже будет приостановлена. До конца марта предприниматели могут подать заявку на получение денег за услуги закрытого размещения в период с 22 октября 2020 года по 22 января 2021 года.

По словам министра промышленности и торговли Карела Гавличека, программа COVID - 2021 была вдохновлена программой COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Предприниматели могли получить 400 крон за каждого сотрудника в день за тот период, когда деятельность была ограничена в соответствии с государственными мерами. Предприниматели могли получить средства за период с 9 октября 2020 года по 10 января 2021 года (только за те дни, когда предприниматели должны были закрыться). Заявки принимались до 15 марта.

До 18 марта можно получить поддержку в рамках программы компенсация для горнолыжных курортов OVID – Sport III Lyžařská střediska. Деньги выплачиваются министерством за период с 27 декабря 2020 года по 22 января 2021 года.

Размер помощи на одного получателя зависит от количества и структуры оснащения курорта. Второе условие заключается в том, что максимальная помощь не превышает 50% от текущей средней дневной стоимости содержания центра в течение последних трех сезонов.

До конца апреля действует программа от Минпромторга и Минкультуры COVID – Kultura III. Максимальный размер единовременной поддержки — 60 тысяч крон за период с 1 февраля по 30 апреля 2021 года.

На программу COVID – Kultura Audiovize заявку можно подать до 30 апреля 2021 года. Для физических лиц компенсации выплачиваются за период с 1 мая по 31 декабря 2020 года, для юридических лиц — с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Новые программы будут действовать задним числом — с января 2021. Минпромторг пока не объявил конкретных условий.