Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолета

​Пять человек, в том числе основатель финансовой группы PPF, миллиардер Петр Келлнер, погибли в результате крушения вертолета на Аляске. Информацию подтвердили в пресс-службе группы PPF.

Фото: archiv HN

По данным агентства AP, группа планировала заниматься экстремальными видами спорта — хели-ски. Это разновидность горнолыжного спорта, суть которого состоит в спуске по нетронутым снежным склонам, вдалеке от подготовленных трасс с подъемом к началу спуска на вертолёте. В субботу в 22:00 по местному времени служба спасения получила сообщение о том, что вертолет с экипажем не вернулся из экспедиции, а у ледника Кник найдены обломки вертолета. Четыре пассажира, которые находились на борту воздушного судна, и пилот не выжили после аварии. Еще один пассажир находится в тяжелом состоянии в больнице.

Были опознаны все жертвы катастрофы, в том числе чешский бизнесмен Петр Келлнер. Вместе с ним погиб еще один мужчина из Чехии, 50-летний Бенджамин Лароша, который, по данным агентства, был одним из частых гостей горнолыжного курорта Tordillo Mountain Lodge.

Двумя другими жертвами, по сообщению AP, являются два человека с Аляски — Шон МакМэннани (38 лет) и пилот Захари Рассел (33 года) из Анкориджа.

Келлнер родился в 1964 году в городе Ческа Липа и был основным владельцем холдинга PPF Group. По состоянию на 16 июня 2019 года журнал Forbes оценил его активы в 15,5 миллиарда долларов (73-е место среди миллиардеров мира). Несколько лет подряд Келлнер занимал первое место в рейтинге самых богатых чехов, составленном Forbes. У Келлнера четверо детей.

В группу PPF входят банки Home Credit, Air Bank, PPF Banka, мобильный оператор O2, холдинг PPF Real Estate, компания Heureka, Mall Group и др.

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Источник: novinky.cz