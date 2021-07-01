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Банкноты чешских крон образца 1995г. выходят из оборота

Банкноты чешских крон образца 1995г. выходят из оборота

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Ровно через год истечет срок действия дизайна банкнот номиналом 100, 200, 500, 1000 и 2000 крон с 1995 по 1999 г. Об этом объявил в четверг Чешский национальный банк (ČNB). Обмен старых дизайнов банкнот будет неограниченным по времени.
Банкноты чешских крон образца 1995г. выходят из оборота

«Цель этого шага — иметь только одну банкноту одного дизайна в каждом номинале обычно используемых банкнот от 100 до 2000 крон. Это не только ускорит машинную обработку банкнот в ČNB, но и значительно упростит жизнь жителей Чешской Республики и иностранных гостей», — сказал Олдржих Дедек, член правления банка.  В ближайшие 12 месяцев люди будут расплачиваться банкнотами в обычном режиме. «При попадании в ČNB старые банкноты будут заменяться новыми», — заключил Дедек. 

Старые дизайны банкнот можно отличить по ширине серебряной полосы от тех, которые останутся действительными. Эта полоска узкая, ее цвет не меняется при наклоне. Последние дизайны банкнот имеют более широкую полосу. При наклоне меняет цвет с коричнево-фиолетового на зеленый. Узоры также различаются годом, указанным на лицевой стороне банкноты, и другими защитными элементами. С 1 июля 2022 года по 30 июня 2024 года старые банкноты можно будет обменять в кассах коммерческих банков, сберегательных и кредитных союзах, а также во всех семи офисах Нацбанка. Обмен будет возможен даже после 30 июня 2024 года, но только в кассах ČNB.

 

Источник: novinky.cz

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