Сенат Чехии: медицинские страховки для иностранцев подорожают

Сенат Чехии одобрил поправки в закон о медицинском страховании иностранцев, согласно которым лимит покрытия для коммерческих страховок увеличится вдвое — с 60 000 до 120 000 евро. Эксперты заявили, что после принятых изменений страховые полисы подорожают.

Одновременно Сенат отклонил предложение о том, что иностранцы с долгосрочным пребыванием в Чешской Республике должны иметь полис медицинского страхования исключительно в компании Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Эту поправку предложили два депутата партии ANO: Вера Адамкова и Милослав Янулик. Против выступили Министерство здравоохранения, Торговая палата и Управление по защите конкуренции. По мнению критиков, это недопустимая монополизация рынка. Ежегодно на медицинское страхование иностранцев расходуется около 600 миллионов крон. В системе медстрахования иностранцев работают семь страховых компаний.

Сенаторы также решили создать реестр застрахованных иностранцев, который будет вести Чешское бюро страхования. Все страховые компании теперь обязаны вносить оформленные медицинские страховые полисы в реестр. Доступ к информации из реестра получит Министерство внутренних дел Чехии, оно сможет проверить каждый договор при выдаче визы. Эти меры направлены на борьбу с нелегальными страховками, купленными задешево у спекулянтов.

Кроме того, в новом законе скорректированы условия по страхованию детей иностранцев, имеющих долгосрочную визу. Вместо коммерческого страхования они будут включены в систему государственного медицинского страхования, однако страховые взносы будут оплачиваться родителями.

Источник: seznamzpravy.cz

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