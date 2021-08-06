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Национальный банк Чехии повысил ключевую ставку до 0,75%

Национальный банк Чехии повысил ключевую ставку до 0,75%

420on.cz 385
​Ключевая ставка, по которой рассчитывается процентная ставка по коммерческим кредитам, выросла на 0,25 процентного пункта — до 0,75%. Это решение принято правлением Чешского национального банка (ЧНБ). Эксперты считают, что в будущем из-за повышения ключевой ставки могут подорожать ипотеки.
Фото: pixabay
Национальный банк Чехии повысил ключевую ставку до 0,75%

Причиной повышения ставок в основном являются опасения по поводу роста инфляции, связанные с восстановлением экономики. В то же время управляющий ЧНБ Иржи Руснок заявил, что правление готово повышать процентные ставки на каждом последующем заседании в этом году и в начале следующего года. В 2021 году совет ЧНБ назначил переговоры по ставкам на сентябрь, ноябрь и декабрь. 

Банки заявили, что не будут немедленно реагировать на летнее повышение ключевой ставки, однако они будут повышать процентные ставки по кредитам, исходя из текущей рыночной ситуации. «Сегодняшний шаг центрального банка был ожидаемым, поэтому он не должен иметь большого влияния на рынок», — полагает главный экономист Чешской банковской ассоциации Якуб Сейдлер. Ставки по ипотеке уже начали немного расти в предыдущие месяцы. Они учитывают ряд факторов, включая будущее повышение процентных ставок ЧНБ, однако резкого повышения тарифов по ипотечным кредитам не ожидается. 

В то же время ЧНБ представил новый макроэкономический прогноз, в котором он улучшил свою оценку экономического развития в этом году, но немного ухудшил прогнозы на следующий год. По новым прогнозам, в этом году экономический рост в Чехии составит 3,5%, а в следующем — 4,1%. 

Общая инфляция в стране прогнозируется на уровне 3% в этом году и 2,8% — в следующем. ЧНБ также ожидает более сильного курса кроны в 2021 году (средний обменный курс составит 25,60 крон за евро).

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
ипотеки банки кредитование Чехия покупка недвижимости экономика инфляция
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