Средняя ставка по ипотеке в Чехии в июле выросла до 2,23%

Средняя ставка по ипотеке увеличилась с 2,13% в июне до 2,23% в июле. Это самый большой рост средней ставки с декабря 2018 года, свидетельствуют данные Fincentrum Hypoindex.

В июле чешские банки выдали 10 967 ипотечных кредитов на общую сумму 35,3 миллиарда крон, что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по сравнению с предыдущим месяцем количество и объем новых кредитов на покупку жилья снизились.

По оценке Fincentrum Hypoidex, этот год станет рекордным по объему выданных ипотечных кредитов. Аналитики прогнозируют, что до конца года сумма оформленных кредитов на жилье достигнет 300 миллиардов крон. За семь месяцев 2021 года этот показатель составил 259 миллиардов крон.

Не исключено, что средняя процентная ставка по ипотеке в ближайшее время вырастет. «Из-за задержек, с которыми банки столкнулись в последние месяцы при обработке заявок на ипотеку с ранее действовавшими более низкими ставками, не исключено, что рост среднего тарифа ускорится», — говорят эксперты.

Рост базовой процентной ставки Чешского национального банка уже влияет на размер средней процентной ставки по ипотеке. Учитывая дальнейшее повышение ставок, можно ожидать, что тарифов по ипотечным кредитам могут постепенно достигнуть 3%.

В июле средняя сумма ипотеки увеличилась примерно на 54 000 крон — до 3,2 миллиона крон. За последний год средний размер ипотеки увеличился примерно на 500 000 крон.

Источник: ceskenoviny.cz