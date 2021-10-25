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28 октября в Чехии будут закрыты крупные магазины

28 октября в Чехии будут закрыты крупные магазины

420on.cz 199
​28 октября, в День образования независимой Чехословацкой Республики, все крупные магазины в стране будут закрыты.
28 октября в Чехии будут закрыты крупные магазины

Закон, запрещающий торговлю в дни государственных праздников, не распространяется на магазины с торговой площадью менее 200 квадратных метров, заправочные станции, аптеки, магазины в медицинских учреждениях, а также магазины в местах с повышенной концентрацией людей (аэропорты, железнодорожные вокзалы). Например, будут закрыты гипермаркеты и супермаркеты. Торговые сети информируют об этом в социальных сетях и на своих сайтах. Покупателям рекомендуется приходить и делать покупки заранее. По данным ČTK, некоторые торговые центры не будут работать 28 октября.

Все магазины Globus, Kaufland, Penny или Lidl также будут закрыты.

Запрет на продажу не распространяется на оптовые магазины, например, Makro будет работать 28 октября по стандартному расписанию.

Ограничения продаж в определенные праздничные дни в магазинах площадью более 200 квадратных метров применяются с конца 2016 года. Крупные магазины должны оставаться закрытыми 1 января, в пасхальный понедельник, а также 8 мая, 28 сентября, 28 октября, 25 и 26 декабря.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
магазины Чехия праздники
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