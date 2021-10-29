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Через Balíkovna можно будет не только получить, но и отправить посылку

Через Balíkovna можно будет не только получить, но и отправить посылку

420on.cz 171
​В последние месяцы на чешском рынке появилось несколько новых почтовых ящиков самообслуживания для доставки товаров от различных компаний, в том числе от Чешской почты, которая начала устанавливать их на железнодорожных вокзалах. Чешская почта заявила, что через службу Balíkovna скоро можно будет не только получать, но и отправлять посылки.
Через Balíkovna можно будет не только получить, но и отправить посылку

С понедельника, 1 ноября, Česká pošta разрешит отправлять посылки из своей сети, состоящей из почти 5000 посылочных автоматов, а именно — через специальные окна в отделениях почты или у своих партнеров (таких как Sazka), которые ранее были просто специализированными пунктами выдачи. Этот шаг почта предприняла вслед за конкурирующей компанией Zásilkovna, которая уже второй год работает с аналогичной службой.

Транспортная компания DPD также экспериментирует с аналогичной моделью, которая несколько дней назад объявила о возможности забирать посылки из своих ящиков самообслуживания или пунктов выдачи DPD. 

«Все, что вам нужно сделать, это найти ближайший филиал в Balíkovná на сайте, принести посылку и просто отправить ее», — сказала пресс-секретарь Чешской почты. Отправка посылки из Balíkovna будет стоить 65 крон (на 4 кроны дешевле, чем у Zásilkovna).

Это значительно более низкая ставка, чем если бы покупатель пользовался стандартными услугами Чешской почты в кассе.

Предельные размеры и вес посылки, отправляемой через Balíkovná, составляют 50 x 50 x 50 сантиметров, а вес — 15 кг. Применяются обычные правила для типа упаковки.

Источник: cc.cz

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