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Крытая перехватывающая парковка P + R в Праге на Черном Мосте будет открыта с 1 декабря

Крытая перехватывающая парковка P + R в Праге на Черном Мосте будет открыта с 1 декабря

420on.cz 67
Новая автостоянка P + R на пражском Черном мосту будет открыта для водителей с 1 декабря. Парковочный дом будет иметь 886 парковочных мест, часть из которых предназначена для электромобилей или автомобилей, работающих на сжиженном газе. Парковка на весь день стоит 50 крон.
Крытая перехватывающая парковка P + R в Праге на Черном Мосте будет открыта с 1 декабря

На улице Хлумецка изначально была общая парковка на 300 мест. На ее территории теперь построен крытый паркинг. 

«Это одна из самых современных парковок в Праге, в большинстве из них запрещен въезд в автомобили, работающие на газу», — сказали в мэрии Праги.

Еще 22 места зарезервированы для инвалидов и 18 мест для родителей с детьми. Восемь мест будут использоваться для зарядки электромобилей. В паркинге также есть 28 мест для мотоциклов и места с замком, где велосипедисты могут хранить свои велосипеды.

Строительство P + R обошлось примерно в полмиллиарда крон. Дополнительные автостоянки будут созданы в Гостиварже, Новых Бутовицах и Зличине.

«В следующем году мы можем получить разрешение на строительство. Один из самых больших паркингов, который мы планируем, будет в Зличине», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр. 

Источник: idnes.cz

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Темы
парковка Чехия Автомобили
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