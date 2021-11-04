Крытая перехватывающая парковка P + R в Праге на Черном Мосте будет открыта с 1 декабря

Новая автостоянка P + R на пражском Черном мосту будет открыта для водителей с 1 декабря. Парковочный дом будет иметь 886 парковочных мест, часть из которых предназначена для электромобилей или автомобилей, работающих на сжиженном газе. Парковка на весь день стоит 50 крон.

На улице Хлумецка изначально была общая парковка на 300 мест. На ее территории теперь построен крытый паркинг.

«Это одна из самых современных парковок в Праге, в большинстве из них запрещен въезд в автомобили, работающие на газу», — сказали в мэрии Праги.

Еще 22 места зарезервированы для инвалидов и 18 мест для родителей с детьми. Восемь мест будут использоваться для зарядки электромобилей. В паркинге также есть 28 мест для мотоциклов и места с замком, где велосипедисты могут хранить свои велосипеды.

Строительство P + R обошлось примерно в полмиллиарда крон. Дополнительные автостоянки будут созданы в Гостиварже, Новых Бутовицах и Зличине.

«В следующем году мы можем получить разрешение на строительство. Один из самых больших паркингов, который мы планируем, будет в Зличине», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр.

Источник: idnes.cz