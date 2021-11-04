Крытая перехватывающая парковка P + R в Праге на Черном Мосте будет открыта с 1 декабря

На улице Хлумецка изначально была общая парковка на 300 мест. На ее территории теперь построен крытый паркинг.
«Это одна из самых современных парковок в Праге, в большинстве из них запрещен въезд в автомобили, работающие на газу», — сказали в мэрии Праги.
Еще 22 места зарезервированы для инвалидов и 18 мест для родителей с детьми. Восемь мест будут использоваться для зарядки электромобилей. В паркинге также есть 28 мест для мотоциклов и места с замком, где велосипедисты могут хранить свои велосипеды.
Строительство P + R обошлось примерно в полмиллиарда крон. Дополнительные автостоянки будут созданы в Гостиварже, Новых Бутовицах и Зличине.
«В следующем году мы можем получить разрешение на строительство. Один из самых больших паркингов, который мы планируем, будет в Зличине», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр.
Источник: idnes.cz