Уголовное право: блокировка финансовых средств на банковских счетах на территории Чешской Республики и иных стран ЕС

Вам без предупреждений и обоснований заблокировали банковский счёт? Вы вынуждены приостановить работу, но не хотите терять клиентов и упускать важные сделки? Сегодня мы вместе с экспертами разбираемся, что делать в такой ситуации.

Владельцы счетов в чешских банках периодически сталкиваются с весьма неприятной проблемой, ставящей под угрозу бизнес, — блокировкой денежных средств или даже закрытием счёта. Зачастую это происходит без предупреждения и объяснения причин со стороны представителей банка.

К сожалению, такая проблема может возникнуть как у юридических лиц, так и у каждого физического лица с небольшими транзакциями на счёте. Решение этого вопроса занимает от нескольких часов до нескольких лет. Разбирательства могут начаться у специалиста вашего банка, а закончиться даже судом.

Возможные причины блокировки средств на счёте в банке:

1. Решение налоговых органов, например, из-за неуплаты налогов в срок или нарушения правил сдачи налоговой декларации.

2. Изменение во внутренней политике банка или в законодательстве, в том числе в директивах Европейского Центрального Банка и Центробанка Чехии, в соответствии с которыми необходимо приспособить ведение счетов.

3. Приведение в исполнение судебного или административного решения, когда с целью погашения долговых обязательств производится арест счетов должника, и банк переводит на счёт кредитора денежную сумму в размере суммы неоплаченного долга.

4. Обнаружение банком факта, что директор компании, на которую был открыт счёт, не является резидентом Чехии.

5. Ошибка контролирующих органов или внутренняя ошибка по документации компании.

6. AML проверка.

Строгое законодательство Чехии и Европейского союза обязывает банк уведомлять Финансовое аналитическое управление Министерства финансов ЧР (FAÚ) о «подозрительных приходящих или исходящих платежах», но при этом не сообщать никаких деталей клиенту, что позволяет быстро и без лишних препятствий собрать информацию о вовлеченных субъектах, происхождении и назначении переведенных денежных средств. С каждым годом количество постановлений о блокировке счетов только растет. По данным FAÚ за 2020 год блокировка средств на счетах составила 3,897 миллиардов крон.

Порой разобраться с блокировкой можно за считанные дни, но чаще всего средства блокируются на довольно продолжительный период, что впоследствии может осложнить вывод средств со счета. В худшем случае это может привести к разрушению бизнеса.

Решение о заморозке средств может также повлечь за собой возбуждение уголовного дела в связи с легализацией доходов, полученных незаконным путем и/или мошенничеством (ст. 216 и 209 Уголовного кодекса ЧР) на основании поданного FAÚ заявления в полицию или прокуратуру.

Мы обратились за экспертным мнением в адвокатское бюро Zaripov & Partners, специалисты которого были внесены в список лучших адвокатов 2020 и 2021 года по версии журнала Ekonom. Бюро также было признано одной из самых влиятельных адвокатских контор за 2021 год.

«В связи с ежегодным ужесточением законодательства, регулирующего банковскую деятельность (включая ведение счетов), самой распространённой причиной блокировки финансовых средств в настоящее время является подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма Финансовым аналитическим управлением Министерства финансов ЧР (FAÚ). Мы знаем, в какие инстанции необходимо обратиться, как составить и подать все необходимые документы, а благодаря налаженным контактам процесс отмены блокировки счета или вывода денежных средств займет относительно немного времени. Также вы имеете право на возмещение ущерба от государства в случае, если данной блокировкой вам или вашей компании был причинен ущерб».

Если вы столкнулись с данной ситуацией, следует обратиться за квалифицированной помощью. У людей, не обладающих профессиональными знаниями в данной сфере, практически нет шансов решить эту проблему самостоятельно. Адвокаты Zaripov & Partners имеют богатый опыт в предоставлении услуг по разблокировке денег на счёте.