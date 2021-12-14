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В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии увеличилась до 2,7%

В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии увеличилась до 2,7%

420on.cz 243
​Средняя ставка по ипотеке в ноябре выросла до 2,70%, тогда как в октябре этот показатель составлял 2,54%. Несмотря на это, интерес к ипотеке не снижается — в ноябре чешские банки выдали ипотечные кредиты на общую сумму 37,2 миллиарда крон ( на 5,1 миллиарда крон больше, чем в октябре).
В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии увеличилась до 2,7%

«Средняя процентная ставка в ноябре медленно догоняет реальные ставки чешских банков и постепенно приближается к 3%. Ясно, что она будет продолжать расти», — сказал Иржи Сикора, ипотечный аналитик Fincentrum & Swiss. Life Select.

В ноябре банки в Чехии выдали 11 369 ипотечных кредитов, что на 13% больше, чем в октябре, и на 22% больше, чем год назад. 

По мнению аналитиков, в этом году наблюдается повышенный интерес к ипотеке по двум причинам. Первая — это опасения по поводу роста ставок по ипотеке, о чем свидетельствует динамика тарифов на межбанковском рынке. Вторая — ужесточение условий предоставления ипотечных кредитов, о которых Чешский национальный банк объявил в конце ноября. Эти меры вступят в силу с апреля 2022 года.

После двух месяцев небольшого снижения средний размер ипотечного кредита достиг нового рекордного значения — 3 272 369 крон. Что касается развития цен на недвижимость, ожидается дальнейший рост.

При этом ноябрьская средняя процентная ставка в 2,70% не соответствует текущей рыночной ситуации. «Потенциальный заемщик уже сейчас будет платить по новой ипотеке ставку, приближающуюся к 4%», — сказал Милан Волдржих, директор по ипотеке Raiffeisenbak. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
банки кредитование покупка недвижимости квартиры Чехия ипотеки цены
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