Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 3,75 процентов

По словам управляющего Чешского национального банка Иржи Руснока, текущее развитие событий потребует повышения ключевой процентной ставки значительно выше четырех процентов. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции после заседания правления банка.
Причиной повышения процентных ставок является рост инфляции и связанные с этим усилия центрального банка по сдерживанию инфляционных ожиданий, а это означает, что инфляция будет продолжать быстро расти. Базовая процентная ставка сейчас является самой высокой с 2008 года. ЧНБ повышает ключевую ставку уже третий раз в этом году более чем на 0,25 процентных пункта. Экономисты ожидали, что ставка вырастет на 0,75 процентных пункта.
Процентные ставки по банковским депозитам и ипотечным кредитам напрямую зависят от ключевой ставки ЧНБ. В связи с этим можно ожидать, что кредиты на жилье вновь подорожают.
Источник: .ceskenoviny.cz
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