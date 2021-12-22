Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 3,75 процентов

Правление Чешского национального банка (ЧНБ) сегодня повысило ключевую процентную ставку на один процентный пункт — до 3,75%. Об этом сообщила пресс-секретарь ЧНБ Маркета Фишерова.

По словам управляющего Чешского национального банка Иржи Руснока, текущее развитие событий потребует повышения ключевой процентной ставки значительно выше четырех процентов. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции после заседания правления банка.

Причиной повышения процентных ставок является рост инфляции и связанные с этим усилия центрального банка по сдерживанию инфляционных ожиданий, а это означает, что инфляция будет продолжать быстро расти. Базовая процентная ставка сейчас является самой высокой с 2008 года. ЧНБ повышает ключевую ставку уже третий раз в этом году более чем на 0,25 процентных пункта. Экономисты ожидали, что ставка вырастет на 0,75 процентных пункта.

Процентные ставки по банковским депозитам и ипотечным кредитам напрямую зависят от ключевой ставки ЧНБ. В связи с этим можно ожидать, что кредиты на жилье вновь подорожают.

Источник: .ceskenoviny.cz

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