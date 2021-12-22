Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.17
USD
22.27
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
01n -2 °C
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 3,75 процентов

Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 3,75 процентов

420on.cz 331
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) сегодня повысило ключевую процентную ставку на один процентный пункт — до 3,75%. Об этом сообщила пресс-секретарь ЧНБ Маркета Фишерова.
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 3,75 процентов

По словам управляющего Чешского национального банка Иржи Руснока, текущее развитие событий потребует повышения ключевой процентной ставки значительно выше четырех процентов. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции после заседания правления банка.

Причиной повышения процентных ставок является рост инфляции и связанные с этим усилия центрального банка по сдерживанию инфляционных ожиданий, а это означает, что инфляция будет продолжать быстро расти. Базовая процентная ставка сейчас является самой высокой с 2008 года. ЧНБ повышает ключевую ставку уже третий раз в этом году более чем на 0,25 процентных пункта. Экономисты ожидали, что ставка вырастет на 0,75 процентных пункта.

Процентные ставки по банковским депозитам и ипотечным кредитам напрямую зависят от ключевой ставки ЧНБ. В связи с этим можно ожидать, что кредиты на жилье вновь подорожают.

Источник: .ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
банки кредитование процентные ставки Чехия
Читайте
по теме 
В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,70%
22.12.2021 08:35 Экономика
В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,70%
270
Global Payments: чехи в этом году чаще платили банковской картой за рождественские подарки
21.12.2021 20:14 Экономика
Global Payments: чехи в этом году чаще платили банковской картой за рождественские подарки
315
В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии увеличилась до 2,7%
14.12.2021 12:00 Экономика
В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии увеличилась до 2,7%
1223
Количество фишинговых атак в Чехии увеличилось
09.12.2021 13:05 Общество
Количество фишинговых атак в Чехии увеличилось
3184
Последние новости:
22
декабря
Правительство Чехии ужесточило карантинные меры перед Новым годом
22.12.2021 14:49 Коронавирус
Правительство Чехии ужесточило карантинные меры перед Новым годом
917
Все станции пражского метро покрыты мобильным сигналом
22.12.2021 14:21 Экономика
Все станции пражского метро покрыты мобильным сигналом
181
Мужчина в Чехии нашел 120 000 крон в банкомате и передал их в полицию
22.12.2021 13:54 Общество
Мужчина в Чехии нашел 120 000 крон в банкомате и передал их в полицию
433
Какой метод выбрать: 6 направлений психотерапии с доказанной эффективностью
22.12.2021 09:44 Общество
Какой метод выбрать: 6 направлений психотерапии с доказанной эффективностью
450
Многие зоопарки в Чехии проводят рождественские акции 24 декабря
22.12.2021 09:31 Общество
Многие зоопарки в Чехии проводят рождественские акции 24 декабря
509
В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,70%
22.12.2021 08:35 Экономика
В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,70%
270
21
декабря
Global Payments: чехи в этом году чаще платили банковской картой за рождественские подарки
21.12.2021 20:14 Экономика
Global Payments: чехи в этом году чаще платили банковской картой за рождественские подарки
315
В Чехии женщина продавала детскую коляску через Интернет и потеряла 700 тысяч крон
21.12.2021 17:21 Общество
В Чехии женщина продавала детскую коляску через Интернет и потеряла 700 тысяч крон
2740
В Праге задержали мужчину, который выдавал себя за полицейского
21.12.2021 16:12 Общество
В Праге задержали мужчину, который выдавал себя за полицейского
1142
Около трети автомобилей, ввезенных в Чешскую Республику — битые
21.12.2021 12:03 Экономика
Около трети автомобилей, ввезенных в Чешскую Республику — битые
1659


Мобильная версия