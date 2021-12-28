В Германии введен запрет на продажу фейерверков. За пиротехнику, привезенную из Чехии, грозит высокий штраф.

Немецкая полиция ужесточила выборочные пограничные проверки из-за контрабанды нелегальной пиротехники из Чешской Республики. Германия регулирует продажу пиротехники круглый год, но в этом году из-за пандемии ее запрещено продавать до конца года. За импорт пиротехники полиция может наложить штраф на 5000 евро.

«В этом году в Германии запрещена продажа пиротехники. Такое решение приняло в соответствии с законом о пандемии федеральное правительство», — сказал Рейнхард Машевски из отдела печати федеральной полиции.

В начале декабря в связи с пандемией власти Германии ввели запрет на продажу фейерверков перед рождественскими и новогодними праздниками. Тогдашний канцлер Ангела Меркель и премьер-министры призвали жителей не взрывать пиротехнику из-за возможных травм, потому что больницы уже находятся на грани пропускной способности.

На прошлой неделе на границе полиция конфисковала 55 килограммов фейерверков, купленных в Чехии, у четырех мужчин из Баден-Вюртемберга. Перед рождественскими праздниками полиция задержала на станции Ширндинг человека с почти восемью килограммами ракет и петард, которые он вез на поезде из Хеба. «Ввоз пиротехники через чешскую границу в Германию является уголовным преступлением. «Это может быть тюремное заключение на срок до трех лет или штраф до пяти тысяч евро», — отметил Машевски.

Источник: eskatelevize.cz