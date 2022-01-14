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Инструкция: как заплатить налог на недвижимость в 2022 году

Инструкция: как заплатить налог на недвижимость в 2022 году

420on.cz 367
У вас есть дом, квартира, земельный участок или гараж? В этом случае вы ежегодно платите налог на недвижимость. Кроме того, если вы приобрели такую ​​недвижимость в прошлом году, не забудьте подать налоговую декларацию до конца января.
Инструкция: как заплатить налог на недвижимость в 2022 году

Налог на недвижимость является одним из налогов, который чехи должны платить государству каждый год. Налог начисляется владельцам коттеджей, загородных домов или дач, квартир, отдельно стоящих гаражей, а также земельных участков, полей или участков под застройку. Собранные деньги перечисляются в бюджеты городов и муниципалитетов.

Право собственности на эти объекты связано с необходимостью подачи налоговой декларации. Сумма налога индивидуальна и зависит не только от типа недвижимости и ее площади, но и от местного коэффициента, который ежегодно определяется муниципалитетом, а также коэффициента, который зависит от размера территории муниципалитета. Конкретные коэффициенты доступны на сайте Финансового управления

Срок подачи налоговой декларации

Налоговая декларация должна быть подана в налоговую инспекцию не позднее 31 января 2022 года. Вы должны подать декларацию в инспекцию по месту нахождения недвижимости или имущества. Например, если вы живете в Пльзене и в прошлом году купили недвижимость в Праге, вы должны подать декларацию в соответствующий столичный офис.

Вторая важная дата — 31 мая. До этого дня необходимо заплатить начисленный налог на недвижимость. Если сумма превышает 5 000 крон, есть возможность рассрочки. Вы оплатите первую часть до конца мая, а вторую — до 30 ноября.

Кому нужно подавать налоговую декларацию? 

Налоговую декларацию нужно подавать тем, что кто приобрел или продал недвижимость в 2021 году — земельный участок, дом или нежилое помещение.

Декларация также должна быть подана, если вы провели реконструкцию или другие строительные работы на объекте, например, если сделали пристройку или иным образом изменили площадь недвижимости (даже для нежилого помещения).

Важно!

Люди, которые продали, подарили или иным образом перевели имущество на другого собственника, также обязаны подать налоговую декларацию.

Кому не нужно подавать декларацию

Налоговую декларацию не нужно подавать людям, если в отношении их имущества не произошло никаких изменений. В отличие от деклараций по налогу на прибыль, которые необходимо подавать каждый год, декларации по налогу на недвижимость нужно подавать только один раз.

Нет необходимости заполнять новую декларацию, даже если изменился территориальный коэффициент для расчета налога. Налоговый администратор учтет этот факт при расчете суммы нового налога.

Отмена налога на приобретение недвижимости

В 2020 году правительство Чехии отменило налог на приобретение недвижимости. Налог на приобретение уплачивался при переводе имущества на нового собственника и составлял 4% от его стоимости. Однако налог на недвижимость платится каждый год.

Подача налоговой декларации

Налоговую декларацию проще всего подать через онлайн налоговую инспекцию на портале MOJE daně.

Войти на портал можно через электронный ящик (datova schránka,) или используя данные доступа, выданные Финансовым управлением, либо через портал Identita občana. Последний вариант является самым простым, в основном из-за банковской идентификации. Портал предлагает четкую инструкцию по заполнению декларации.

Второй вариант — это классическая бумажная форма, которую вы можете получить в налоговой инспекции или скачать с сайта Финансового управления .

Самый простой способ оплаты налога — через SIPO. Если у вас его нет, вы должны зарегистрировать SIPO в налоговой инспекции до 31 января.

Налог также можно оплатить банковским переводом, банковской квитанцией или лично в кассе налоговой инспекции. Если вы хотите, чтобы ведомство доставляло вам уведомление о налоге не в бумажной форме (обычной почтой), а по электронной почте, оформите электронную подписку до 15 марта здесь.

Сумма, которую вы должны заплатить, будет отправлена ​​​​налоговой инспекцией весной. Если этого не произойдет в первые дни мая, обратитесь в налоговую инспекцию. 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
налоги недвижимость покупка недвижимости Чехия
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