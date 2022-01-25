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Квартиры в Чехии в конце года вновь подорожали

Квартиры в Чехии в конце года вновь подорожали

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​Цены на квартиры в крупнейших городах Чехии в четвертом квартале 2021 года снова выросли. В Праге стоимость квартир увеличилась на 16% — до 120 877 крон за квадратный метр.
Квартиры в Чехии в конце года вновь подорожали

Самый значительный рост традиционно отмечается в Усти-над-Лабем, который также является самым дешевым из восьми исследованных населенных пунктов. Стоимость жилой недвижимости здесь выросла почти на 61% в годовом исчислении — до 37 373 крон за квадратный метр площади.

С другой стороны, наименьший рост был в Праге, где цены выросли на 16%. В столице со средней ценой 120 877 крон за квадратный метр стоимость жилья была бесспорно самой высокой. Это следует из анализа FérMakléři.cz, в котором сравнивались цены на квартиры в восьми из девяти крупнейших городов Чехии. Данные по Либерцу, пятому по величине городу страны, отсутствуют.

По словам исполнительного директора компании Люмира Кунца, цены подталкивают к очень низкому предложению. Дорогая ипотека и энергоносители также отражаются на общей стоимости жилья. После Усти-над-Лабем цены больше всего в годовом исчислении выросли в Остраве (на 39,8%), Градце Кралове (на 37,6%) и Ческе-Будеёвице (на 35,8%). Наоборот, меньше всего после Праги они выросли в Оломоуце (на 27%).

После Праги самые дорогие квартиры были в Брно со средней ценой 99 217 крон за квадратный метр. За ним следуют Градец Кралове (76 284 кроны) и Ческе-Будеёвице (68 394 кроны). После Усти-над-Лабем самые дешевые квартиры в Остраве со средней ценой 46 354 крон за квадратный метр.

Источник: forbes.cz

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Темы
квартиры Чехия покупка недвижимости цены инфляция
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