Обменные пункты в центре Праги начали предлагать обмен гривен на кроны

Некоторые обменные пункты в центре Праги начали предлагать покупку украинских гривен за чешские кроны по курсу около 100 гривен за 60 крон.

ПРи этом еще 14 марта украинские беженцы в Чехии с трудом смогли обменять наличные в гривнах на кроны. Возможности обмена были крайне ограниченными и невыгодными в обменных пунктах и ​​нулевыми в банках. Например, один обменный пункт в Праге в понедельник покупал 100 гривен за одну крону.

Сейчас обменные пункты на улицах Opletalová и Politických vězňů в среду предлагали курс 100 гривен за 60 крон. Обменный пункт в торговом центре на Вацлавской площади предлагал чуть более выгодный курс от 50 до 55 крон за 100 гривен, в зависимости от суммы.

«Мы должны им помочь. Но мы меняем только суммы до 10 000 крон, это большой риск», — сказали в обменном пункте.

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на среду, цена одной кроны установлена ​​на уровне 1,35 гривны. Следовательно, за 100 гривен можно получить 73,83 кроны.

«Большая часть беженцев имеет в своем распоряжении значительные суммы наличных денег. Однако они вряд ли могут обменять их на чешские кроны», — заявил в понедельник Ян Недельник, генеральный директор Comdata в Чешской Республике. По его словам, причиной, по которой банки не принимают гривну, стала боязнь высокого валютного риска и общей нестабильности украинской валюты.

Он указывал тогда, что обменные пункты в подавляющем большинстве случаев вообще не покупали гривну или предлагали украинцам крайне невыгодные курсы. По его словам, обменный пункт у метро Флоренц в среду, 9 марта, покупал 100 гривен за одну крону. При этом пункт продавал 100 гривен за 80 крон.

Война в Украине ослабила украинскую гривну по отношению практически ко всем мировым валютам, в том числе и к чешской валюте, что, несмотря на одновременное ослабление кроны, снижает покупательную способность украинцев в Чехии.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: