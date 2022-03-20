Украинские водительские права действительны в Чехии

В соответствии с действующим законодательством украинские беженцы могут управлять автомобилями в Чешской Республике при наличии национального водительского удостоверения. Отсутствие водительских прав европейского образца не является препятствием, сообщили в Минтрансе.

«Водительское удостоверение следует менять только в случае пребывания в Чехии на срок от одного года и более. Эту информацию людям сообщают органы власти, которые общаются с беженцами», — сказал пресс-секретарь Минтранса Мартин Брыхта.

Временно украинцы в Чехии также могут управлять собственными автомобилями без регистрации. По данным министерства, регистрация будет необходима только после шести месяцев проживания. «Тем не менее, транспортное средство должно быть застраховано и находиться в хорошем состоянии. Однако проверять действительность техосмотра в первые шесть месяцев власти не будут», — добавил Брыхта. После регистрации автомобиля в Чехии в обязательном порядке проводится технический осмотр.

Если гражданин Украины хочет купить новый или подержанный автомобиль в Чехии, то те, кто не сможет подтвердить свой адрес и получил специальную визу, при покупке автомобиля получат трехмесячный вывозной номерной знак. После того, как заявитель получит адрес проживания, регистрация транспортного средства станет возможной.

Согласно действующим правилам, отечественные страховые компании не могут продавать полисы обязательного страхования автомобилей с украинскими номерами.

«Это сложно, идет общение с Министерством транспорта, Министерством финансов и на уровне ЕС», — заявила вчера Вероника Павлисова, пресс-секретарь Чешского бюро страховщиков.

Это одна из причин, по которой бюро объявило в начале марта, что ущерб, причиненный украинскими транспортными средствами, а также эвакуация автомобилей будут оплачиваться за счет гарантийного фонда в течение двух месяцев после выезда из Украины. При ДТП, в котором участвовали чешский и украинский автомобили, страховщики советуют вызвать полицию, чтобы избежать проблем.

Автомобили, находящиеся в эксплуатации, нуждаются в страховании ответственности. Некоторые автомобили уже застрахованы в Украине, однако, по данным страховщиков, в Чехии сейчас минимум автомобилей, на которые оформлена “Зеленая карта”.

Источник: novinky.cz