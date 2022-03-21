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Райффайзенбанк предлагает гражданам Украины бесплатный счет и 2500 чешских крон

Райффайзенбанк предлагает гражданам Украины бесплатный счет и 2500 чешских крон

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Банк зачислит единовременную помощь в размере 2500 чешских крон непосредственно на открытый активный счет в течение 5 рабочих дней.
Райффайзенбанк предлагает гражданам Украины бесплатный счет и 2500 чешских крон

В рамках поддержки украинцев, пострадавших от войны, Райффайзенбанк предлагает бесплатный личный счет и единовременную финансовую помощь в размере 2500 чешских крон.

Граждане Украины старше 18 лет, которые предъявят действующее удостоверение личности (украинский паспорт или визу терпимости) с подтверждением от 24 февраля 2022 года, могут открыть счет бесплатно . Обычная плата составляет 49 чешских крон за обслуживание в месяц.

Банк зачислит единовременную помощь в размере 2500 чешских крон непосредственно на открытый активный счет в течение 5 рабочих дней.

«Мы считаем само собой разумеющимся, что предлагаем бесплатный счет и финансовую помощь тем, кто сейчас в ней срочно нуждается», — говорит Петра Копецка, пресс-секретарь Райффайзенбанка.

Счет будет предоставлен бесплатно сроком на 2 года с момента заключения договора. Акция действует с 10 марта 2022 года до дальнейшего уведомления.

Более тысячи сотрудников группы Райффайзен в Чешской Республике отказались от своей дневной зарплаты и пожертвовали 4,68 миллиона крон на помощь Украине. Банк внес 10 миллионов крон, а десятки тысяч его клиентов перевели 190 миллионов крон со своих счетов на счета волонтерских организаций.

Помимо финансовой помощи банк возвращает сборы за зарубежные платежи в Украину, организует материальную гуманитарную помощь от своих сотрудников и готовит жилье для беженцев. Он также предлагает психологическую помощь украинским сотрудникам в Чешской Республике и материальную и финансовую помощь сотрудникам Raiffeisen Bank International в Украине.

Всю информацию о помощи Украине клиенты найдут здесь, а предложение текущего счета для беженцев из Украины здесь. Сайт также будет доступен клиентам на украинском языке.

 

Источник: rb.cz

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