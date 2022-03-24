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Банк ČSOB продолжает раздавать беженцам по 2500 крон

Банк ČSOB продолжает раздавать беженцам по 2500 крон

anastasiia_kn 819
ČSOB предлагает гражданам Украины открытие текущего счета с рядом преимуществ, включая финансовую помощь в размере 2500 чешских крон. Условие — предъявить паспорт и завести счет, сделать это можно во всех филиалах ČSOB.
Банк ČSOB продолжает раздавать беженцам по 2500 крон

Беженцы также получат бесплатную платежную карту для счета в течение нескольких дней, а также возможность открыть один счет в иностранной валюте в евро или долларах без ежемесячной фиксированной платы. Вкладывать наличные средства можно также совершенно бесплатно. Чтобы начать сразу пользоваться средствами, клиенты могут использовать виртуальную платежную карту.

При этом банк отменил комиссию за использование своих банкоматов при снятии средств с украинских платежных карт. 

«Мы понимаем, что многие люди оказались в чрезвычайно сложной ситуации, и тщательно продумываем, какую помощь и поддержку мы можем им предложить. Сразу после начала конфликта мы объявили сбор SOS Украина, теперь мы предлагаем специальный счет для граждан Украины», — говорит Джон Холлоуз, генеральный директор группы ČSOB.

Через сбор «SOS Украина» на благотворительном портале люди уже пожертвовали более 11 миллионов крон.  У ČSOB  также есть специальная инфолиния на украинском языке: 800 200 290. Вся информация доступна на сайте.


Источник: csob.cz. Мы также ранее писали об аналогичной услуге от Raiffeisen.

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беженцы финансовая помощь банки Чехия
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