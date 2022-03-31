Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.43
USD
21.88
RUB
0.26
UAH
0.74
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
С 1 апреля в Чехии снизятся льготы на проезд в общественном транспорте для детей, студентов и пенсионеров

С 1 апреля в Чехии снизятся льготы на проезд в общественном транспорте для детей, студентов и пенсионеров

420on.cz 1
​Субсидируемые государством льготы на проезд в автобусном и железнодорожном транспорте для детей, студентов и пенсионеров будут изменены с пятницы, 1 апреля. Согласно решению правительства, текущий размер скидки в размере 75% от базового тарифа будет снижен до 50%.
С 1 апреля в Чехии снизятся льготы на проезд в общественном транспорте для детей, студентов и пенсионеров

Для указанных категорий населения на практике это означает двукратное повышение тарифа — если сейчас они платили только четверть стоимости билета, то с 1 апреля будут платить половину стоимости проезда. Однако некоторые перевозчики намерены компенсировать это увеличение. Благодаря сокращению скидок государственный бюджет должен сэкономить около 2 миллиардов крон в год.

Если студенты и пенсионеры все же хотят сэкономить, можно заранее купить билеты в последние два дня марта. RegioJet и Leo Express продают билеты со скидкой 75% до 31 марта, они будут действительны до 30 сентября. С текущей скидкой люди также могут покупать билеты на поезда Чешских железных дорог, которые действительны в течение 60 дней с момента предварительной продажи.

«С 1 апреля мы начнем продавать билеты для отдельных льготных категорий населения со скидкой 50%, как того требует Министерства финансов», — подтвердила пресс-секретарь Чешских железных дорог Ванда Райнохова.

Leo Express намерен компенсировать стоимость проезда для клиентов. По словам пресс-секретаря Эмиля Седларжика, с апреля он предложит студентам и пенсионерам 25-процентный кэшбэк в кредитах, на которые они могут купить дополнительные билеты или напитки на борту.

Даже автобусный оператор FlixBus не хочет сейчас повышать стоимость проезда для студентов и пенсионеров. Поэтому он заявил, что доплатит разницу самостоятельно. Компания утверждает, что для нее это экономически выгодно и в то же время хочет привлечь клиентов с ограниченным бюджетом.

«Мы воспринимаем снижение государственных скидок на транспорте как серьезное вмешательство в пассажирский бюджет. Для групп с низкими доходами это означает удвоение транспортных расходов, что неизбежно приведет к снижению мобильности. Мы решили поддержать студентов и пенсионеров и продолжать предоставлять им 75-процентную скидку», — сказал директор FlixBus Павел Пруза.

«Во время роста цен на топливо правительство Германии решило мотивировать общественный транспорт и сразу же ввело значительные скидки на основе специальных тарифов. Причина понятна, мотивировать людей ездить на общественном транспорте и не зависеть от автомобилей. А что делает правительство Чехии? Полная противоположность», — написал Гавличек в Twitter.

«Мы должны реагировать на текущую экономическую ситуацию, когда нам необходимо обуздать огромный государственный долг, остановить рост инфляции, сократить государственные операционные расходы», — объяснил министр транспорта Мартин Купка (ODS) сокращение скидок после решения кабинета министров в начале года. 

Нынешние скидки начали применяться в сентябре 2018 года, когда они были введены правительством премьер-министра Андрея Бабиша. Первый год льгот обошелся государству в 5,6 млрд крон. Скидка действует для детей и студентов от 6 до 26 лет и пенсионеров старше 65 лет. 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
скидки Чехия транспорт правительство Чешские железные дороги автобусы дети студенты пенсионеры
Читайте
по теме 
Налоговая декларация за 2021 год: подробная инструкция
03.03.2022 11:36 Экономика
Налоговая декларация за 2021 год: подробная инструкция
7290
Правительство Чехии снизило скидки на проезд в общественном транспорте
19.01.2022 17:23 Экономика
Правительство Чехии снизило скидки на проезд в общественном транспорте
3633
Чешские курорты предложили клиентам скидку в размере 2000 крон
06.01.2022 19:48 Общество
Чешские курорты предложили клиентам скидку в размере 2000 крон
2328
Опрос показал, что большинство чехов следят за скидками при покупках
12.12.2021 09:00 Экономика
Опрос показал, что большинство чехов следят за скидками при покупках
1789
Последние новости:
30
марта
Петиция против дискриминации в Чехии граждан РФ и Беларуси — идёт сбор подписей
30.03.2022 17:14 Политика
Петиция против дискриминации в Чехии граждан РФ и Беларуси — идёт сбор подписей
3065
Правительство Чехии одобрило повышение прожиточного минимума
30.03.2022 14:04 Экономика
Правительство Чехии одобрило повышение прожиточного минимума
1946
Фармацевты подготовили инструкцию, как узнать чешские варианты украинских лекарств
30.03.2022 13:27 Общество
Фармацевты подготовили инструкцию, как узнать чешские варианты украинских лекарств
5407
В пражском торговом центре Котва откроется крупнейший чешский ретро-музей
30.03.2022 12:51 Культура
В пражском торговом центре Котва откроется крупнейший чешский ретро-музей
898
Полиция Чехии обвинила 12 человек в махинациях в системе Visapoint и отмывании сотен миллионов крон
30.03.2022 12:27 Общество
Полиция Чехии обвинила 12 человек в махинациях в системе Visapoint и отмывании сотен миллионов крон
2871
В Чехии прекратил работу еще один поставщик электроэнергии — компания Conte
30.03.2022 11:29 Экономика
В Чехии прекратил работу еще один поставщик электроэнергии — компания Conte
1811
3 апреля на Летне в Праге состоится благотворительный концерт в помощь Украине
30.03.2022 10:38 Общество
3 апреля на Летне в Праге состоится благотворительный концерт в помощь Украине
1410
Процессы выдачи разрешений на строительство в Чехии снова замедляются
30.03.2022 09:28 Экономика
Процессы выдачи разрешений на строительство в Чехии снова замедляются
1227
В Праге из-за аварии 77 000 жителей остались без воды
30.03.2022 08:25 Общество
В Праге из-за аварии 77 000 жителей остались без воды
1447
29
марта
Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до конца мая
29.03.2022 19:40 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до конца мая
1930


Мобильная версия