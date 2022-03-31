С 1 апреля в Чехии снизятся льготы на проезд в общественном транспорте для детей, студентов и пенсионеров

​Субсидируемые государством льготы на проезд в автобусном и железнодорожном транспорте для детей, студентов и пенсионеров будут изменены с пятницы, 1 апреля. Согласно решению правительства, текущий размер скидки в размере 75% от базового тарифа будет снижен до 50%.

Для указанных категорий населения на практике это означает двукратное повышение тарифа — если сейчас они платили только четверть стоимости билета, то с 1 апреля будут платить половину стоимости проезда. Однако некоторые перевозчики намерены компенсировать это увеличение. Благодаря сокращению скидок государственный бюджет должен сэкономить около 2 миллиардов крон в год.

Если студенты и пенсионеры все же хотят сэкономить, можно заранее купить билеты в последние два дня марта. RegioJet и Leo Express продают билеты со скидкой 75% до 31 марта, они будут действительны до 30 сентября. С текущей скидкой люди также могут покупать билеты на поезда Чешских железных дорог, которые действительны в течение 60 дней с момента предварительной продажи.

«С 1 апреля мы начнем продавать билеты для отдельных льготных категорий населения со скидкой 50%, как того требует Министерства финансов», — подтвердила пресс-секретарь Чешских железных дорог Ванда Райнохова.

Leo Express намерен компенсировать стоимость проезда для клиентов. По словам пресс-секретаря Эмиля Седларжика, с апреля он предложит студентам и пенсионерам 25-процентный кэшбэк в кредитах, на которые они могут купить дополнительные билеты или напитки на борту.

Даже автобусный оператор FlixBus не хочет сейчас повышать стоимость проезда для студентов и пенсионеров. Поэтому он заявил, что доплатит разницу самостоятельно. Компания утверждает, что для нее это экономически выгодно и в то же время хочет привлечь клиентов с ограниченным бюджетом.

«Мы воспринимаем снижение государственных скидок на транспорте как серьезное вмешательство в пассажирский бюджет. Для групп с низкими доходами это означает удвоение транспортных расходов, что неизбежно приведет к снижению мобильности. Мы решили поддержать студентов и пенсионеров и продолжать предоставлять им 75-процентную скидку», — сказал директор FlixBus Павел Пруза.

«Во время роста цен на топливо правительство Германии решило мотивировать общественный транспорт и сразу же ввело значительные скидки на основе специальных тарифов. Причина понятна, мотивировать людей ездить на общественном транспорте и не зависеть от автомобилей. А что делает правительство Чехии? Полная противоположность», — написал Гавличек в Twitter.

«Мы должны реагировать на текущую экономическую ситуацию, когда нам необходимо обуздать огромный государственный долг, остановить рост инфляции, сократить государственные операционные расходы», — объяснил министр транспорта Мартин Купка (ODS) сокращение скидок после решения кабинета министров в начале года.

Нынешние скидки начали применяться в сентябре 2018 года, когда они были введены правительством премьер-министра Андрея Бабиша. Первый год льгот обошелся государству в 5,6 млрд крон. Скидка действует для детей и студентов от 6 до 26 лет и пенсионеров старше 65 лет.

Источник: novinky.cz

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