Беженцев привлекает работа в чешских McDonald's и Starbucks

Ресторанам в Чехии не хватает до 20 000 сотрудников. Гастрономия долгое время боролась с нехваткой кадров, которая усугубилась пандемией. Острую нехватку людей могли бы решить украинские беженцы, которые теперь будут искать работу в Чехии. Например, повышенный интерес со стороны украинцев зафиксировали сети McDonald's и Starbucks. Однако, связать работодателей с беженцами не очень удается.

Михал Голотик из сети кафе Starbucks рассказал, что в настоящее время на работу, особенно в Праге, претендуют больше украинцев, чем обычно.

Увеличение числа украинцев, ищущих работу, подтверждает и сеть быстрого питания McDonald's.

«Рестораны McDonald's в Чехии заметили повышенный интерес к трудоустройству, особенно со стороны украинцев, во всех регионах Чехии», — сказал менеджер по персоналу сети Растислав Тесар. По словам Тесара, среди соискателей преобладают члены семей нынешних украинских сотрудников, многие из которых McDonald's уже трудоустроил в стране. Были также люди, которые до бегства из Украины работали в местных филиалах этой сети быстрого питания, а также люди, ранее не имевшие отношения к McDonald's.

Однако, по словам Любоша Кастнера из Ассоциации малого и среднего бизнеса, организовать процесс связи операторов ресторанов быстрого питания с украинскими беженцами пока невозможно. По его словам, нет единой организации, которая позволила бы это сделать. «Рестораторов сложно организовать, мы — самая раздробленная сфера из всех», — сказал он.

Президент Ассоциации отелей и ресторанов Чехии Вацлав Старек добавил, что в сотрудничестве с государственным агентством CzechInvest уже создан портал Jobs4ua.cz, который предлагает работу для беженцев из Украины. Многие работодатели ищут там официантов, поваров или уборщиц.

Старек также подтверждает, что беженцы могли бы заполнить пробел в недостатке работников сферы гастрономии, которых давно не хватает в этой области. Гастрономия была одной из отраслей, наиболее пострадавших от мер по борьбе с коронавирусом, и многие работники ушли в другие отрасли.

Три четверти компаний хотят предложить беженцам работу

Стартап Grason, который помогает ресторанам находить персонал, также обратил внимание на отток сотрудников из этой сферы в марте прошлого года. Согласно опросу компании, более 80% работников гастрономии и гостиничного бизнеса нашли работу в другом секторе во время пандемии. Другой опрос, проведенный компанией в марте этого года, показал, что 71% рестораторов и владельцев отелей в Праге хотят трудоустроить украинских беженцев.

Однако, по словам Маржика, в частности, отели все еще ждут начала сезона.

«С другой стороны, беженцы все еще в шоке, и многие из них только сейчас начинают искать работу», — рассказывает Маржик.

«Мы найдем работу для десятков тысяч беженцев»

По словам Кастнер, женщины оценят, что работа в гастрономии позволяет работать с гибким графиком.

«Когда они работают на фабрике по восемь часов, то отвлечься на уход за маленькими детьми на пару часов не выйдет. С этой точки зрения сфера гастрономиидля беженок привлекательна», — говорит Кастнер.

Президент Торгово-туристической ассоциации Чешской Республики Томаш Пруза также соглашается с этим. «Гастрономия является идеальной «стартовой» позицией для многих людей, потому что она предлагает гораздо более гибкие рабочие условия, чем другие направления. Кроме того, можно хорошо спланировать смены, и каждый может найти график, который ему подходит», — сказал он.

Данные Торгово-промышленной палаты гласят, что до сих пор в сфере услуг работало около пяти процентов работников из Украины, конкретно по гастрономии у палаты нет данных. В Чешской Республике большинство женщин, как правило, работают в сфере услуг.

По словам Старека, при трудоустройстве беженцев на работу проблем с языковым барьером не будет. «Кроме того, сюда массово приезжают люди, имеющие высокую квалификацию и владеющие английским или другими мировыми языками», — сказал он. Наоборот, он опасается, что если беженцы пойдут на работу, многие из них захотят после войны вернуться на родину, и нехватка кадров снова станет проблемой. "Я считаю, что только часть украинцев останется здесь навсегда. Часто в Украине остаются их мужья или другие родственники, к которым они захотят вернуться", - заключил Старек.

Источник: zpravy.aktualne.cz