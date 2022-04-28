VZP оценивает расходы на лечение украинских беженцев в 7 миллиардов крон

​По оценкам Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) , стоимость лечения украинских беженцев превысит 7 миллиардов крон. Председатель правления VZP и депутат KDU-ČSL Том Филипп заявил, что VZP уже зарегистрировала 298 900 украинских беженцев, но ожидается, что их число увеличится. 85% из них женщины и дети.

308 000 человек из Украины получили специальную визу в Чехии за два месяца войны. С этой визой они автоматически получают медицинскую страховку в Чехии.

«По нашим оценкам, в этом году VZP может обеспечить примерно 362 тысячи беженцев из зон боевых действий», — сказал Филипп.

По его словам, если бы они использовали 62% средних расходов на здравоохранение, государство заплатило бы за них более семи миллиардов крон. Для сравнения, по словам пресс-секретаря Виктории Пливовой, в этом году VZP планирует потратить на медицинские услуги застрахованным в общей сложности около 260 миллиардов крон.

Ожидается, что около 10% украинских беженцев найдут работу в Чехии. Они будут платить за свою медицинскую страховку, поэтому в систему вернется почти один миллиард крон.

По данным VZP, сейчас в Чехии работают 18 216 зарегистрированных беженцев. Они либо наемные работники, либо самозанятые. Несколько дней назад Главное управление Бюро труда заявило, что около 24 тысяч украинцев уже нашли работу в Чехии.

По словам Филиппа, оставшиеся 90% будут застрахованы государством. Государство выплачивает 1 967 крон на человека, и в целом выплаты за беженцев составят 3,6 миллиарда крон.

Источник: novinky.cz

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