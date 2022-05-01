2 000 крон от KB для беженцев, но уже на определенных условиях

С 11 апреля 2022 года гуманитарный взнос от KB выплачивается на счета, ведущиеся в KB, на которые уже была зачислена гуманитарная помощь от бюро занятости в размере не менее 2500 крон.

Условия оплаты гуманитарного взноса от KB в размере 2000 крон

Для открытия счета необходимо:

1) Предоставить действительный биометрический паспорт, выданный в Украине, и документ от полиции по делам иностранцев с адресом проживания в Чешской Республике.

2) Открыть счет в MyAccount Plus в отделениях КБ или на рабочих местах КБ в кризисных центрах в период с 23 марта 2022 до окончания предложения выплат гуманитарной помощи от КБ.

3) Получить предварительно на счет гуманитарную помощь от бюро занятости в размере не менее 2500 крон.

В рамках этого предложения беженец имеет право только на 1 аккаунт и 1 взнос.

Источник: kb.cz