2 000 крон от KB для беженцев, но уже на определенных условиях

Условия оплаты гуманитарного взноса от KB в размере 2000 крон
Для открытия счета необходимо:
1) Предоставить действительный биометрический паспорт, выданный в Украине, и документ от полиции по делам иностранцев с адресом проживания в Чешской Республике.
2) Открыть счет в MyAccount Plus в отделениях КБ или на рабочих местах КБ в кризисных центрах в период с 23 марта 2022 до окончания предложения выплат гуманитарной помощи от КБ.
3) Получить предварительно на счет гуманитарную помощь от бюро занятости в размере не менее 2500 крон.
В рамках этого предложения беженец имеет право только на 1 аккаунт и 1 взнос.
Источник: kb.cz
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