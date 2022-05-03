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Администрация Праги с 1 июня изменит правила бесплатного проезда в общественном транспорте для беженцев

Администрация Праги с 1 июня изменит правила бесплатного проезда в общественном транспорте для беженцев

420on.cz 617
С 1 июня украинцы смогут бесплатно пользоваться пражским общественным транспортом только в течение первых пяти дней после выдачи визы временной защиты или пограничного штампа. Потом они смогут купить специальный проездной. дающий право на билет со скидкой.
Администрация Праги с 1 июня изменит правила бесплатного проезда в общественном транспорте для беженцев

Воспользоваться специальным сниженным тарифом для людей в тяжелом материальном положении беженцы смогут после предъявления действующей визы. План еще предстоит обсудить руководству города, которое пока отложило принятие решения. 

За два с лишним месяца войны в Украине визы временной защиты в Чехии получили 320 023 украинских беженца. 

Специальный тариф для нуждающихся действует с августа прошлого года, месячный проездной стоит 165 крон, квартальный — 444 кроны. Сейчас украинские беженцы могут пользоваться услугами общественного транспорта в Праге бесплатно.

«Мы готовим изменение с 1 июня, когда бесплатный проезд будет действовать только через пять дней после получения пограничного штампа или визы. Тогда можно будет приобрести абонементный купон со скидкой», — сказал вице-мэр Праги Адам Шейнгерр.

Городское руководство приняло решение о бесплатном проезде в конце февраля этого года, когда он начал действовать на территории Праги во всех видах общественного транспорта, кроме поездов. Людям стали выдавать так называемые гостевые билеты, действительные в течение трех месяцев со дня выдачи.

Источник: ceskatelevize.cz
 

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Темы
транспорт Чехия Прага беженцы Украина
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