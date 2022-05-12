В Чехии резко вырос интерес к покупке золота

Сейчас в Чехии ежемесячно продаются сотни килограммов золота. Его предлагают специализированные компании или некоторые банки, которые уже принимают заказы напрямую из мобильного банкинга. Однако после оплаты клиенты ждут слитки неделями, а в некоторых случаях даже месяцами.

«Мы наблюдаем большой интерес к золотым слиткам (от 10 до 100 граммов). Спрос на золото увеличился на 50% после вторжения России в Украину», — подтвердил пресс-секретарь банка Česká spořitelna Филип Грубы. По его словам, банк сейчас продает около ста килограммов золота в месяц.

Подобную тенденцию подтверждают специализированные продавцы золота. Хотя конкретную статистику они не предоставляют, каждая из этих компаний продает не менее десятков килограммов золота в месяц. Все сообщают об увеличении спроса на золото в последнее время.

Всего в Чехии в эти месяцы может быть продано несколько сотен килограммов золота. Из-за анонимности такой вариант инвестиций достаточно популярен.

Česká spořitelna предлагает слитки прямо в своем мобильном приложении. Однако их доставка может занять до 150 дней.

«Во всем мире на них есть большой спрос. Поэтому, что касается установления правильных ожиданий клиентов, мы указываем максимальный срок доставки в 150 дней», — уточнил Грубы. Однако, по его словам, банк обычно доставляет золото в течение нескольких недель.

«Сроки поставки инвестиционного золота чрезвычайно долгие. Такая ситуация продолжается с весны 2020 года. Ключевые заводы в Швейцарии были закрыты на несколько месяцев из-за карантина, а затем произошел большой рост цен на инвестиционное золото, которые превысили 2000 долларов за унцию», — подытожил аналитик компании Zlato Давид Марашек.

Цена тройской унции (31,1 грамма) золота на Лондонской фондовой бирже во вторник составляла почти 1863 доллара (44 148 крон).

По словам Марашека, для слитка весом более ста граммов срок поставки с швейцарского завода обычно составляет от четырех до шести месяце. Поэтому компания также начал брать слитки с британских сертифицированных аффинажных заводов, где доставка осуществляется в течение нескольких дней, максимум недель.

«Крупные инвесторы обеспокоены стабильностью финансовых рынков, поэтому их спрос на золото растет. И последнее, но не менее важное: очевидно, что Россия, как третий по величине игрок, выбыла из мирового рынка золота из-за санкций с объемом производства 300 тонн золота в год», — добавил Марашек.

Источник: novinky.cz