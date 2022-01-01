В прошлом году построить дом в Чехии было почти на миллион крон дешевле

Стоимость строительства домов увеличилась почти на 20% в годовом исчислении. Это связано в том числе со скачком цен на стройматериалы, вызванным пандемией и продолжающейся войной в Украине. В цифрах это означает, что для небольшого дома для семьи из четырех человек стоимость строительства увеличилась более чем на 873 тысячи крон в год. Это следует из анализа компании ÚRS CZ, которая занимается мониторингом строительных контрактов и составлением смет на строительство.
При строительстве нового дома в настоящее время необходимо учитывать, что если в прошлом году возведение отдельно стоящего двухэтажного здания стоило 5,24 млн крон, то в этом году строительство обойдется в 6,11 млн крон без НДС. В расчет цены в приложении Kubix включены подготовительные работы и подключения, строительные конструкции, техническое оснащение, внешние доработки и вспомогательные расходы.
Сокращение доступности некоторых строительных материалов и значительное удорожание их в основном связано с глобальной пандемией и военным конфликтом в Украине. По словам авторов анализа, с началом строительного сезона цены на ключевые строительные материалы, особенно на железо, дерево и пенопласт, стали резко расти.
«При относительно большом удорожании строительства сокращается и доступность собственного жилья. Помимо удорожания строительства семейного дома, дорожают ипотечные кредиты и ужесточаются правила их получения. Поэтому может случиться так, что ипотеки, заключенной в прошлом году, уже не хватит для покрытия расходов на строительство семейного дома в этом году», — добавляют эксперты.
Источник: cc.cz
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