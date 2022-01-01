В прошлом году построить дом в Чехии было почти на миллион крон дешевле

​Стоимость строительства семейного дома в Чехии в 2002 году увеличилась почти на 20% в годовом исчислении. Это максимум за последние двадцать пять лет. Тот, кому удалось построить коттедж год назад, вероятно, сэкономил сотни тысяч, если не миллионы крон.

Стоимость строительства домов увеличилась почти на 20% в годовом исчислении. Это связано в том числе со скачком цен на стройматериалы, вызванным пандемией и продолжающейся войной в Украине. В цифрах это означает, что для небольшого дома для семьи из четырех человек стоимость строительства увеличилась более чем на 873 тысячи крон в год. Это следует из анализа компании ÚRS CZ, которая занимается мониторингом строительных контрактов и составлением смет на строительство.

При строительстве нового дома в настоящее время необходимо учитывать, что если в прошлом году возведение отдельно стоящего двухэтажного здания стоило 5,24 млн крон, то в этом году строительство обойдется в 6,11 млн крон без НДС. В расчет цены в приложении Kubix включены подготовительные работы и подключения, строительные конструкции, техническое оснащение, внешние доработки и вспомогательные расходы.

Сокращение доступности некоторых строительных материалов и значительное удорожание их в основном связано с глобальной пандемией и военным конфликтом в Украине. По словам авторов анализа, с началом строительного сезона цены на ключевые строительные материалы, особенно на железо, дерево и пенопласт, стали резко расти.

«При относительно большом удорожании строительства сокращается и доступность собственного жилья. Помимо удорожания строительства семейного дома, дорожают ипотечные кредиты и ужесточаются правила их получения. Поэтому может случиться так, что ипотеки, заключенной в прошлом году, уже не хватит для покрытия расходов на строительство семейного дома в этом году», — добавляют эксперты.

Источник: cc.cz

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