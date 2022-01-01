Размер пособия семьям, приютившим беженцев, будет изменен

С 1 июля будет скорректирован размер пособия, которое получают семьи в Чехии, приютившие украинских беженцев. Если человек предоставил беженцам комнату, размер пособия будет составлять 3000 крон на человека, но не более 9000 крон в месяц. Если же беженцы проживают в отдельной квартире или доме, то компенсация составит от 5000 до 15000 крон в зависимости от количества людей.

Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте правительства Чехии. Проект обсудят во второй половине июня. Сейчас пособие выплачивают тем, у кого беженцы проживали минимум 16 дней в календарном месяце, а его размер составляет 3000 крон на человека (не более 12000 крон в месяц) вне зависимости от того, предоставляет владелец комнату или квартиру (дом).

В комнате или квартире должно быть место для отдыха, приготовления пищи и личной гигиены, туалет и доступ к питьевой воде.

Если беженцы проживают в комнате, государство будет выплачивать 3000 крон на человека (максимум 9000 крон в месяц на троих человек). Если предоставляется вся квартира, компенсация на одного проживающего составит 5 000 крон, на двоих — 9 000 крон, на троих — 12 000 крон, на четверых — 14 000 крон, на пятерых и более человек — 15 000 крон.

Министерство труда документах указывает, что сейчас 45 000 беженцев проживают в чешских семьях. Расходы на выплату пособий составляют около 134 млн крон в месяц. Теперь эта сумма увеличится примерно на 9% и будет составлять 146 млн крон.

Социологи раскритиковали нынешнее выделение одинаковой суммы за комнату и всю квартиру. Они также рекомендовали выплачивать поддержку в течение ограниченного времени и, возможно, постепенно сокращать ее, когда беженцы находят работу.

Люди в Чехии могут подать заявку на выплату пособия с 11 апреля, но только в электронном виде через приложение. Для этого необходимо иметь цифровую идентификацию, например, можно использовать банковскую идентификацию.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день