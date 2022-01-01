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Размер пособия семьям, приютившим беженцев, будет изменен

Размер пособия семьям, приютившим беженцев, будет изменен

Партнер рубрики:
420on.cz
10 июня
11:11
593
С 1 июля будет скорректирован размер пособия, которое получают семьи в Чехии, приютившие украинских беженцев. Если человек предоставил беженцам комнату, размер пособия будет составлять 3000 крон на человека, но не более 9000 крон в месяц. Если же беженцы проживают в отдельной квартире или доме, то компенсация составит от 5000 до 15000 крон в зависимости от количества людей.

Размер пособия семьям, приютившим беженцев, будет изменен

Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте правительства Чехии. Проект обсудят во второй половине июня. Сейчас пособие выплачивают тем, у кого беженцы проживали минимум 16 дней в календарном месяце, а его размер составляет 3000 крон на человека (не более 12000 крон в месяц) вне зависимости от того, предоставляет владелец комнату или квартиру (дом).

В комнате или квартире должно быть место для отдыха, приготовления пищи и личной гигиены, туалет и доступ к питьевой воде.

Если беженцы проживают в комнате, государство будет выплачивать 3000 крон на человека (максимум 9000 крон в месяц на троих человек).  Если предоставляется вся квартира, компенсация на одного проживающего составит 5 000 крон, на двоих — 9 000 крон, на троих — 12 000 крон, на четверых — 14 000 крон, на пятерых и более человек — 15 000 крон.

Министерство труда документах указывает, что сейчас 45 000 беженцев проживают в чешских семьях. Расходы на выплату пособий составляют около 134 млн крон в месяц. Теперь эта сумма увеличится примерно на 9% и будет составлять 146 млн крон.

Социологи раскритиковали нынешнее выделение одинаковой суммы за комнату и всю квартиру. Они также рекомендовали выплачивать поддержку в течение ограниченного времени и, возможно, постепенно сокращать ее, когда беженцы находят работу.

Люди в Чехии могут подать заявку на выплату пособия с 11 апреля, но только в электронном виде через приложение. Для этого необходимо иметь цифровую идентификацию, например, можно использовать банковскую идентификацию.

Источник: ceskenoviny.cz

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