Размер пособия семьям, приютившим беженцев, будет изменен

Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте правительства Чехии. Проект обсудят во второй половине июня. Сейчас пособие выплачивают тем, у кого беженцы проживали минимум 16 дней в календарном месяце, а его размер составляет 3000 крон на человека (не более 12000 крон в месяц) вне зависимости от того, предоставляет владелец комнату или квартиру (дом).
В комнате или квартире должно быть место для отдыха, приготовления пищи и личной гигиены, туалет и доступ к питьевой воде.
Если беженцы проживают в комнате, государство будет выплачивать 3000 крон на человека (максимум 9000 крон в месяц на троих человек). Если предоставляется вся квартира, компенсация на одного проживающего составит 5 000 крон, на двоих — 9 000 крон, на троих — 12 000 крон, на четверых — 14 000 крон, на пятерых и более человек — 15 000 крон.
Министерство труда документах указывает, что сейчас 45 000 беженцев проживают в чешских семьях. Расходы на выплату пособий составляют около 134 млн крон в месяц. Теперь эта сумма увеличится примерно на 9% и будет составлять 146 млн крон.
Социологи раскритиковали нынешнее выделение одинаковой суммы за комнату и всю квартиру. Они также рекомендовали выплачивать поддержку в течение ограниченного времени и, возможно, постепенно сокращать ее, когда беженцы находят работу.
Люди в Чехии могут подать заявку на выплату пособия с 11 апреля, но только в электронном виде через приложение. Для этого необходимо иметь цифровую идентификацию, например, можно использовать банковскую идентификацию.
Источник: ceskenoviny.cz
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