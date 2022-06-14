Условия выплаты пособий для украинских беженцев в Чехии изменятся

Беженцы из Украины будут иметь право на получение гуманитарной помощи по истечении шестого месяца нахождения в стране. Однако размер пособий, начиная с шестого месяца пребывания, уменьшится и будет составлять 4250 крон на взрослого и 3050 крон — на ребенка или молодых людей в возрасте до 26 лет. Кроме того, право на выплату пособия будет зависеть от дохода заявителя.

Соответствующую поправку в закон lex Ukrajina 14 июня утвердил парламент Чехии. Теперь закон должен одобрить Сенат Чехии и подписать президент. Поправка предполагает, что оценка доходов, социальных и имущественных условий заявителя будет иметь решающее значение для выплаты по пособия по истечении шести месяцев с момента выдачи визы временной защиты.

Заявление на выплату пособия нужно будет подавать каждый месяц. Сейчас беженцы из Украины получают 5000 крон в месяц на человека.

Поправка к закону lex Ukrajina также предусматривает, что министерства и другие органы власти будут выделять здания для размещения украинцев, спасающихся от российского военного вторжения, даже после чрезвычайного положения. Регионы продолжат предоставлять временное жилье беженцам. Нынешняя система регистрации беженцев сохранится.

Во вторник Палата депутатов также поддержала поправку, которая должна упростить и ускорить строительство временных зданий для жилья и обучения беженцев из Украины.

Обе поправки сейчас будут переданы на рассмотрение сенаторам, после чего их подпишет президент.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: