В Брно ссора в машине закончилась поножовщиной, женщине грозит 20 лет тюрьмы

Об инциденте, который произошел вечером 14 июня в Брно-Быстрице, сообщил пресс-секретарь полиции Павел Шваб.
Свидетель увидел раненого мужчину у автомобиля и сразу же позвонил в полицию. Прибывший на место патруль оказал мужчине первую медицинскую помощь.
«Сразу выяснилось, что ножевые ранения ему нанесла его жена, с которой он ехал в машине», — сказал Шваб.
Полицейские задержали подозреваемую и предъявили ей обвинение в покушении на убийство. Суд отправил женщину под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
«Вероятной причиной нападения была предыдущая ссора и продолжающийся бракоразводный процесс», — добавил Шваб.
Источник: novinky.cz
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