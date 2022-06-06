В Брно ссора в машине закончилась поножовщиной, женщине грозит 20 лет тюрьмы

Ссора и продолжающийся бракоразводный процесс по всей видимости стали причиной серьезной травмы мужчины в Брно. Жена нанесла ему несколько ножевых ранений в автомобиле. Полиция обвинила женщину в покушении на убийство, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Об инциденте, который произошел вечером 14 июня в Брно-Быстрице, сообщил пресс-секретарь полиции Павел Шваб.

Свидетель увидел раненого мужчину у автомобиля и сразу же позвонил в полицию. Прибывший на место патруль оказал мужчине первую медицинскую помощь.

«Сразу выяснилось, что ножевые ранения ему нанесла его жена, с которой он ехал в машине», — сказал Шваб.

Полицейские задержали подозреваемую и предъявили ей обвинение в покушении на убийство. Суд отправил женщину под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

«Вероятной причиной нападения была предыдущая ссора и продолжающийся бракоразводный процесс», — добавил Шваб.

Источник: novinky.cz

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