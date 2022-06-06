Что чаще всего покупают чехи в интернет-магазинах?

Согласно опросу Cofidis, более 90% чехов купили бы мебель, садовый инвентарь, электроприборы и турпутевки в Интернете. Около 80% людей покупают одежду, обувь, продукты питания или спортивный инвентарь. 44% респондентов без колебаний купили бы домашнего питомца в Интернете.

Согласно опросу, некоторые товары и услуги в интернет-магазинах чехи покупают достаточно часто. Это как правило потребительские товары для дома или отдыха, которые 97% людей купили бы в Интернете. Далее следуют садовая техника, электроприборы и турпутевки, которые 95% опрошенных готовы приобрести онлайн. 91% людей купили бы мебель в интернет-магазинах.

В последние годы резко возросли закупки продуктов питания, что усугубилось пандемией коронавируса. Сейчас этот вариант выбрали бы 84% людей.

«Онлайн-покупки продуктов больше всего нравятся на удивление старшему поколению», — отметили в Cofidis. Многие покупают лекарства в интернет-магазинах.

Согласно опросу, 55% людей готовы приобрести автомобиль онлайн. 56% чехов купили бы таким образом дом или квартиру, тогда как в 2018 году этот показатель был менее 50%.

Чехи также используют Интернет, чтобы узнать друг друга. Около 60% чехов воспользовались бы онлайн-знакомствами, чтобы найти спутника жизни.

По данным Ассоциации электронной коммерции (APEK), доля интернет-магазинов в чешской розничной торговле в прошлом году достигла 17%, увеличившись на один процентный пункт по сравнению с прошлым годом. Ожидается дальнейший рост: в 2030 году онлайн-продажи могут составлять до четверти чешского ритейла, заявляла ранее APEK.

Источник: ceskenoviny.cz

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